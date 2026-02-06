Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1 tại phường Hội Phú của tỉnh này.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng đã bắt giữ thành công các nghi phạm trong vụ cướp Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai chiều 19/1.

Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai thông báo sẽ tổ chức họp báo thông tin công khai danh tính, động cơ các nghi phạm cướp ngân hàng đang được dư luận đặc biệt quan tâm trên vào sáng 6/2.

 

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 1
Hai tên cướp trên đường tẩu thoát - Ảnh: VietNamNet

Vào khoảng 16h ngày 19/1, tại phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, đã xảy ra vụ cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vụ cướp, 2 thanh niên giả tài xế xe ôm công nghệ, sử dụng súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng. Đồng thời, xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án,

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 2
Hiện trường vụ cướp ngân hàng Vietcombank vào chiều 19/11 trước đó - Ảnh:  VTC News

Theo thông tin từ VTC News, qua công tác điều tra, truy bắt triển khai quyết liệt, Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy chiếc xe nghi là tang vật vụ án được chôn giấu sau khi gây án. Vụ cướp cho thấy tội phạm manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nguy hiểm, phương thức, thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau đó ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo kêu gọi tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú và sẽ khen thưởng xứng đáng các thông tin có giá trị.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi nhân dân tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến người nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường cho lực lượng công an hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối.

Nhất là về các đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục, thông tin liên quan đến việc đào hố chôn giấu chiếc xe hoặc tấm ván gỗ mà các nghi can dùng để che giấu phương tiện, cung cấp ngay cho cơ quan công an, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

