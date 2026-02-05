Phẫn nộ clip người phụ nữ ở trường mầm non tư thục đánh trẻ

Đời sống 05/02/2026 16:33

Liên quan đến clip bảo mẫu ở cơ sở mầm non tư thục Happy Home ở đặc khu Phú Quốc đánh một cháu bé 2 tuổi đang được lan truyền trên mạng xã hội, chiều nay (3/2), lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, các cơ quan chức năng Phú Quốc đang xác minh làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 3/2, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, công an đặc khu đang điều tra xác minh làm rõ việc một người phụ nữ (tại cơ sở mầm non tư thục H.H) đánh một cháu bé được lan truyền trên mạng xã hội.

UBND đặc khu cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Xã hội đến cơ sở mầm non tư thục này để kiểm tra, làm rõ sự việc đánh trẻ như clip đăng tải. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu Phú Quốc đã yêu cầu chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ thành lập nhóm trẻ và tạm ngưng hoạt động nhóm trẻ đến khi được cấp quyết định cho thành lập nhóm mới hoạt động trở lại.

Phẫn nộ clip người phụ nữ ở trường mầm non tư thục đánh trẻ - Ảnh 1
Công an đặc khu Phú Quốc đang điều tra vụ việc người phụ nữ đánh trẻ trong video clip đăng tải - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở mầm non tư thục H có diện tích 80m2, 32 học sinh, trong đó có 22 trẻ độ tuổi từ 18 đến 36 tháng tuổi, 10 trẻ độ tuổi từ 4-5 tuổi, cơ sở có 7 người bao gồm giáo viên, bảo mẫu và nhân viên phục vụ.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng tay đánh nhiều lần vào cơ thể bé trai, dùng tay dí vào đầu của bé.

Hiện vụ việc đang chờ điều tra, làm rõ

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