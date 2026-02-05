Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao

Sao quốc tế 05/02/2026 15:21

Nhiều cư dân mạng chỉ ra, bình thường mua một bức “Phúc” viết tay ở tiệm cũng chỉ vài chục đến hơn trăm tệ. Giá của Lưu Hiểu Khánh hoàn toàn là “phí thương hiệu người nổi tiếng”, thậm chí có tác phẩm viết lệch, viết sai vẫn đem ra bán.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh gây chú ý khi liên tục mở phòng livestream bán chữ thư pháp do bản thân tự viết.

Chữ thư pháp do chính tay Lưu Hiểu Khánh viết, một chữ “Phúc” giá 1.088 tệ (khoảng 4 triệu đồng), bốn chữ “Bình an hỉ lạc” giá 3.888 tệ (khoảng 14,5 triệu đồng). Cư dân mạng đùa rằng, đây đích thực là “một chữ ngàn vàng”.

Theo dữ liệu truy xuất, doanh số bán hàng qua livestream của Lưu Hiểu Khánh trong 30 ngày gần đây đạt mức 1 triệu - 2,5 triệu tệ (khoảng 3,7 đến 9,3 tỉ đồng).

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh được chú ý nhờ bán chữ. Từ năm 2021, nữ diễn viên đã thường xuyên bán thư pháp viết tay trong livestream và duy trì việc này suốt vài năm. Hai chữ "Xả đắc" của bà từng gây sóng gió với mức giá 9.999 tệ (khoảng 37 triệu đồng).

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao - Ảnh 1

Từ nhỏ Lưu Hiểu Khánh đã theo mẹ luyện chữ, sau này bái danh gia thư pháp Tăng Lai Đức làm thầy. Năm 2020, bà tổ chức triển lãm thư pháp cá nhân, một tác phẩm 16 chữ khi đó được đấu giá tới 1,08 triệu tệ (khoảng 4 tỉ đồng).

Theo nhiều người, với mức giá ấy, việc hiện nay bà bán một chữ “Phúc” 1.088 tệ trong livestream cũng không quá khó hiểu.

Lần livestream bán chữ “Phúc” này, các chi tiết được làm rất chỉn chu. Tất cả tác phẩm đều có nền đỏ chữ vàng, sau khi viết xong còn đóng con dấu riêng của bà. Nhân viên bên cạnh liên tục nhấn mạnh rằng, treo chữ của “chị Khánh” trong gian chính giữa nhà dịp Tết thì rất “có giá”.

Ngoài chữ “Phúc” bán chạy nhất, các tổ hợp hai chữ như “Hảo vận”, “Bình an” có giá 999 tệ; bốn chữ như “Tử khí đông lai”, “Bình an hỉ lạc” dao động từ 3.888-3.999 tệ, phân khúc giá rất rõ ràng.

Mặc dù chữ thư pháp của Lưu Hiểu Khánh được cho là “giá cao”, nhưng vẫn có lượng lớn người đặt mua.

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao - Ảnh 2

Nữ diễn viên 75 tuổi từng chia sẻ, có lần, riêng chữ “Phúc” đã bán 325 bản trong một buổi livestream, đơn hàng nhiều đến mức viết không kịp, cuối cùng vì giao trễ còn bị nền tảng phạt tiền.

Lần livestream gần nhất cũng vậy, số người xem trực tiếp có lúc vượt 10.000 người, riêng chữ “Phúc” đã bán được 52 bản. Chỉ trong hơn nửa tiếng, tiền bán chữ thu về vài chục nghìn tệ.

Người mua chủ yếu là fan của Lưu Hiểu Khánh, đặc biệt là khán giả trung niên và lớn tuổi. Trong mắt họ, số tiền này đáng bỏ ra, bởi họ mua không chỉ là một chữ, mà là sự kết nối tình cảm.

 

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh vướng tranh cãi khi hóa thân thiếu nữ 16 tuổi trong phim mới. Để chuẩn bị cho vai diễn này, bà đã chăm chỉ tập luyện thể lực.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hiểu Khánh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' khi tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh đăng ảnh tươi tắn phủ nhận tin đồn đã qua đời

Lưu Hiểu Khánh đăng ảnh tươi tắn phủ nhận tin đồn đã qua đời

‘Võ Tắc Thiên’ Lưu Hiểu Khánh lên tiếng khi bị tố trốn thuế: 'Tôi bị vu oan giá họa'

‘Võ Tắc Thiên’ Lưu Hiểu Khánh lên tiếng khi bị tố trốn thuế: 'Tôi bị vu oan giá họa'

Vừa mang 'quốc bảo' Trung Quốc đến Cannes, Lưu Hiểu Khánh chuẩn bị đối diện án tù ở tuổi U80?

Vừa mang 'quốc bảo' Trung Quốc đến Cannes, Lưu Hiểu Khánh chuẩn bị đối diện án tù ở tuổi U80?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi