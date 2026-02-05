Chữ thư pháp do chính tay Lưu Hiểu Khánh viết, một chữ “Phúc” giá 1.088 tệ (khoảng 4 triệu đồng), bốn chữ “Bình an hỉ lạc” giá 3.888 tệ (khoảng 14,5 triệu đồng). Cư dân mạng đùa rằng, đây đích thực là “một chữ ngàn vàng”.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh gây chú ý khi liên tục mở phòng livestream bán chữ thư pháp do bản thân tự viết.

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh được chú ý nhờ bán chữ. Từ năm 2021, nữ diễn viên đã thường xuyên bán thư pháp viết tay trong livestream và duy trì việc này suốt vài năm. Hai chữ "Xả đắc" của bà từng gây sóng gió với mức giá 9.999 tệ (khoảng 37 triệu đồng).

Theo dữ liệu truy xuất, doanh số bán hàng qua livestream của Lưu Hiểu Khánh trong 30 ngày gần đây đạt mức 1 triệu - 2,5 triệu tệ (khoảng 3,7 đến 9,3 tỉ đồng).

Từ nhỏ Lưu Hiểu Khánh đã theo mẹ luyện chữ, sau này bái danh gia thư pháp Tăng Lai Đức làm thầy. Năm 2020, bà tổ chức triển lãm thư pháp cá nhân, một tác phẩm 16 chữ khi đó được đấu giá tới 1,08 triệu tệ (khoảng 4 tỉ đồng).

Theo nhiều người, với mức giá ấy, việc hiện nay bà bán một chữ “Phúc” 1.088 tệ trong livestream cũng không quá khó hiểu.

Lần livestream bán chữ “Phúc” này, các chi tiết được làm rất chỉn chu. Tất cả tác phẩm đều có nền đỏ chữ vàng, sau khi viết xong còn đóng con dấu riêng của bà. Nhân viên bên cạnh liên tục nhấn mạnh rằng, treo chữ của “chị Khánh” trong gian chính giữa nhà dịp Tết thì rất “có giá”.

Ngoài chữ “Phúc” bán chạy nhất, các tổ hợp hai chữ như “Hảo vận”, “Bình an” có giá 999 tệ; bốn chữ như “Tử khí đông lai”, “Bình an hỉ lạc” dao động từ 3.888-3.999 tệ, phân khúc giá rất rõ ràng.

Mặc dù chữ thư pháp của Lưu Hiểu Khánh được cho là “giá cao”, nhưng vẫn có lượng lớn người đặt mua.

Nữ diễn viên 75 tuổi từng chia sẻ, có lần, riêng chữ “Phúc” đã bán 325 bản trong một buổi livestream, đơn hàng nhiều đến mức viết không kịp, cuối cùng vì giao trễ còn bị nền tảng phạt tiền.

Lần livestream gần nhất cũng vậy, số người xem trực tiếp có lúc vượt 10.000 người, riêng chữ “Phúc” đã bán được 52 bản. Chỉ trong hơn nửa tiếng, tiền bán chữ thu về vài chục nghìn tệ.

Người mua chủ yếu là fan của Lưu Hiểu Khánh, đặc biệt là khán giả trung niên và lớn tuổi. Trong mắt họ, số tiền này đáng bỏ ra, bởi họ mua không chỉ là một chữ, mà là sự kết nối tình cảm.