Phần tạo hình tiếp tục do Mao Qua Bình đảm nhiệm - người từng góp phần tạo nên hình tượng Võ Tắc Thiên kinh điển của bà trên màn ảnh hơn 30 năm trước.

Việc Lưu Hiểu Khánh tiếp tục đảm nhận vai Võ Tắc Thiên trong dự án Võ Tắc Thiên truyền kỳ phiên bản phim ngắn đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận Trung Quốc. Dù chỉ là dự án quy mô nhỏ, nữ diễn viên vẫn lựa chọn thể hiện toàn bộ hành trình nhân vật, từ Võ Mỵ Nương thuở thiếu nữ đến giai đoạn Võ Hậu khi về già.

Tuy nhiên, tâm điểm tranh luận lần này xoay quanh vấn đề tuổi tác. Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn và vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật, nhưng không ít khán giả cho rằng việc tái hiện hình ảnh thiếu nữ 16 tuổi là khó thuyết phục. Nhiều ý kiến nhận xét, dù kỹ thuật hóa trang tinh xảo đến đâu cũng khó che giấu dấu vết thời gian, đặc biệt trong các cảnh cận gương mặt.

Một số bình luận cho rằng lớp trang điểm dày khiến gương mặt nữ diễn viên thiếu tự nhiên, biểu cảm bị hạn chế. Từ đó, khán giả đặt câu hỏi về ranh giới hợp lý giữa nỗ lực giữ hình ảnh trẻ trung và tính chân thực cần có trong diễn xuất. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Lưu Hiểu Khánh chỉ đảm nhận các giai đoạn trung niên và hậu kỳ quyền lực của Võ Tắc Thiên, phản ứng công chúng có thể bớt gay gắt hơn.

Sự bền bỉ của Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 75 với nghề diễn được nhiều người ngưỡng mộ. Song bên cạnh đó, cũng có những luồng ý kiến trái chiều, bày tỏ nghi ngại về việc diễn viên 75 tuổi thể hiện vai thiếu nữ.

Họ cho rằng dù có sự can thiệp của chuyên gia trang điểm, việc diễn viên gạo cội tái hiện hình ảnh thiếu nữ vẫn khó thuyết phục. Trong bức hình tạo hình nhân vật được lan truyền, khán giả nhận xét tạo hình thiếu nữ của Lưu Hiểu Khánh kém tự nhiên. Gương mặt dù đã trang điểm đậm và có qua chỉnh sửa hậu kỳ vẫn để lộ dấu hiệu tuổi tác.

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì "cưa sừng làm nghé". Trước đó, diễn viên gạo cội từng nhiều lần nhận các vai trẻ hơn tuổi thật, hay đóng cặp cùng bạn diễn nhỏ hơn hàng chục tuổi, như trong Băng tuyết truy kích 2 hay Tùy Đường anh hùng.

Hồi năm 1995, Lưu Hiểu Khánh cũng từng sắm vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình cùng tên. Tác phẩm từng đạt mức rating kỷ lục 34,7%.