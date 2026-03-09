Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Nữ diễn viên Tống Tổ Nhi gần đây gây chú ý lớn khi liên tiếp gặt hái thành công với các bộ phim cổ trang như “Khom lưng” và “Vô ưu độ”.

Sau khoảng thời gian vướng bê bối thuế, Tống Tổ Nhi dần lấy lại hình ảnh và trở lại mạnh mẽ trong làng giải trí. Đặc biệt, màn kết hợp với Lưu Vũ Ninh trong “Khom lưng” với mô-típ cưới trước yêu sau đã tạo nên hiệu ứng cặp đôi bùng nổ, giúp lượng người theo dõi của nữ diễn viên trên các nền tảng mạng xã hội tăng thêm gần 500.000 người chỉ trong thời gian ngắn.

Nhờ sức hút đang lên, Tống Tổ Nhi được cho là sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án cổ trang quy mô lớn “Đại Đường Tích Châu ký”, một tác phẩm được xếp hạng sản xuất S+ (đầu tư trọng điểm) của Tencent. Tuy nhiên, những ngày gần đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin việc hợp tác giữa hai bên đã không thành, khiến nhiều người bất ngờ.

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng? - Ảnh 1

Ngoài vấn đề lịch trình quay phim, nguyên nhân chính được cho là ngoại hình quá gầy của Tống Tổ Nhi. Nhân vật nữ chính trong “Đại Đường tích châu ký” được xây dựng theo hình tượng mỹ nhân thời Đường, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp đầy đặn, phúc hậu và sang trọng. Trong khi đó, thân hình hiện tại của nữ diễn viên được nhận xét là quá mảnh mai, thậm chí gầy đến mức “da bọc xương”, không phù hợp với tạo hình nhân vật.

Trước đó, để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim “Biểu muội vạn phúc”, Tống Tổ Nhi đã thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt. Vì lo ngại trang phục cổ trang nhiều lớp và dày nặng khiến mình trông đầy đặn hơn trên màn ảnh, cô gần như kiểm soát khẩu phần ăn ở mức khắc nghiệt. Có thông tin cho rằng mỗi ngày nữ diễn viên chỉ ăn tối đa 2 quả trứng và nửa quả dưa chuột.

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng? - Ảnh 2

Việc giảm cân quá nhanh khiến cân nặng của Tống Tổ Nhi giảm từ 46 kg xuống còn 38 kg, trong khi cô cao 1m65. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy gương mặt cô hóp lại, gân xanh nổi rõ, thân hình mỏng manh như “tờ giấy”, khiến không ít người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên.

Trong khi đó, đoàn phim “Đại Đường Tích Châu ký” được cho là đã bắt đầu tìm kiếm gương mặt mới cho vai nữ chính. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Lý Lan Địch, nữ diễn viên vừa nhận được sự chú ý sau thành công của bộ phim “Triều tuyết lục”. Với gương mặt tròn đầy và vóc dáng được đánh giá phù hợp với hình tượng mỹ nhân thời Đường, cô được xem là ứng viên sáng giá thay thế Tống Tổ Nhi.

Trước thông tin này, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối cho Tống Tổ Nhi khi cô đang ở giai đoạn sự nghiệp khởi sắc, trong khi một số ý kiến khác cho rằng việc lựa chọn diễn viên phù hợp với bối cảnh lịch sử cũng là điều dễ hiểu đối với một dự án cổ trang lớn.

Tống Tổ Nhi gần đây xuất hiện với ngoại hình gầy guộc tại một sự kiện, làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng sức khỏe. Những hình ảnh và video ghi lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với loạt ảnh đã qua chỉnh sửa được ê-kíp công bố.

