Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Sao quốc tế 09/03/2026 17:29

Bộ phim “Ngã đích sơn dữ hải” vừa lên sóng trên nền tảng Youku và kênh CCTV-8, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim chính kịch. Tác phẩm do đạo diễn Bách Sam thực hiện, với Quách Tĩnh Vũ đảm nhận vai trò giám chế kiêm tổng biên kịch.

Bộ phim “Ngã đích sơn dữ hải” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Ngã hòa ngã đích mệnh” của nhà văn Lương Hiểu Thanh, xoay quanh nhân vật Phương Uyển Chi do Đàm Tùng Vận thủ vai. Sinh ra tại vùng núi Quý Châu vào thập niên 1970, cô trải qua nhiều biến cố trước khi rời quê đến Thâm Quyến lập nghiệp. Từ một cô gái bình thường, Phương Uyển Chi dần thay đổi tư duy, học cách thích nghi với môi trường mới và từng bước nắm lấy vận mệnh của mình.

Điểm đáng chú ý của “Ngã đích sơn dữ hải” là cách tiếp cận câu chuyện từ góc nhìn phụ nữ. Thay vì tập trung vào tuyến tình cảm hay những xung đột gia đình quen thuộc, bộ phim đặt nhân vật nữ vào trung tâm của quá trình biến đổi xã hội trong thời kỳ cải cách kinh tế. Hành trình của Phương Uyển Chi phản ánh nỗ lực tự khẳng định bản thân của nhiều phụ nữ trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng.

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Xu hướng này đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các dự án truyền hình Trung Quốc, khi các nền tảng như Youku hay CCTV ưu tiên những câu chuyện có chiều sâu xã hội và đề cao sự độc lập của nhân vật nữ. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong thị hiếu khán giả, khi các câu chuyện về sự trưởng thành và tự chủ của phụ nữ nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Bên cạnh đó, bộ phim lựa chọn góc nhìn từ đời sống người lao động bình thường thay vì những nhân vật nổi bật trong xã hội. Phương Uyển Chi đại diện cho thế hệ phụ nữ rời vùng núi Quý Châu đến các thành phố ven biển tìm cơ hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc lựa chọn tham gia “Ngã đích sơn dữ hải” cũng được xem là bước đi khá tính toán của Đàm Tùng Vận. Sau nhiều năm ghi dấu ấn với các tác phẩm mang màu sắc thanh xuân hoặc tình cảm, nữ diễn viên bắt đầu hướng đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý và bối cảnh xã hội rõ nét hơn.

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan - Ảnh 2

Nhân vật Phương Uyển Chi trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời, từ cô gái trẻ đến người phụ nữ trưởng thành đối mặt với những biến động của xã hội. Điều này tạo điều kiện để Đàm Tùng Vận mở rộng biên độ diễn xuất và xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn trên màn ảnh.

Trong bối cảnh phim truyền hình Trung Quốc những năm gần đây đang quay lại với dòng phim hiện thực xã hội, những tác phẩm khai thác đời sống và lịch sử cải cách thường nhận được phản hồi tích cực nhờ sự gần gũi với trải nghiệm của nhiều thế hệ khán giả.

Với câu chuyện mang tính thời đại và góc nhìn tập trung vào hành trình tự khẳng định của phụ nữ, “Ngã đích sơn dữ hải” được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong dòng phim chính kịch truyền hình Trung Quốc hiện nay

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