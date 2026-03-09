Lưu Hiểu Khánh lên tiếng trước tin đồn có bạn trai ở tuổi U80

Diễn viên kỳ cựu Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi những tin đồn về đời tư của bà lan truyền trên mạng xã hội. Ở tuổi 71, 'Võ Tắc Thiên' của màn ảnh Hoa ngữ được cho là đang hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng lúc. Trước thông tin gây xôn xao này, nữ diễn viên đã có phản hồi thẳng thắn.

Mới đây, khi được hỏi về lời đồn cho rằng bà có tới 8 bạn trai, Lưu Hiểu Khánh tỏ ra khá bình thản. Nữ diễn viên đáp lại với thái độ nửa đùa nửa thật rằng nếu thực sự tồn tại tám người đàn ông như vậy thì hãy mời họ xuất hiện, bởi chính bà cũng muốn biết họ là ai. Câu trả lời này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh đối diện với những câu chuyện xoay quanh đời tư. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, bà từng bày tỏ quan điểm khá cởi mở về tình yêu và hôn nhân. Theo nữ diễn viên, phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có quyền yêu và được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Cách nhìn nhận thẳng thắn này khiến bà trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ công khai nói về tình yêu ở tuổi ngoài 70.

Trong khi đời sống cá nhân liên tục trở thành đề tài bàn tán, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì nhịp làm việc đáng nể. Bà thường xuyên tham gia ghi hình các chương trình giải trí, đóng phim ngắn và livestream bán hàng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cường độ hoạt động của nữ nghệ sĩ ở tuổi thất thập vẫn khiến không ít nghệ sĩ trẻ phải nể phục.

Sinh năm 1955 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ. Bà ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa hay Đốt Cung A Phòng, đồng thời từng giành các giải thưởng lớn như Kim Kê và Bách Hoa.

Sự nghiệp của bà từng trải qua biến cố lớn vào năm 2002 khi vướng vào vụ án trốn thuế và bị tạm giam hơn một năm. Dù vậy, sau giai đoạn khó khăn, Lưu Hiểu Khánh vẫn trở lại hoạt động nghệ thuật và tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh.

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này Từ thiếu nữ thanh tú trong “Tiểu hoa” cho đến nữ hoàng khí phách trong “Võ Tắc Thiên”, Lưu Hiểu Khánh từng là minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ vào cuối thế kỷ trước. Cho đến nay, dù đã 75 tuổi, bà vẫn xuất hiện với tần suất cao trước công chúng, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần “không chịu già” của ngành giải trí Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-hieu-khanh-len-tieng-truoc-tin-on-co-ban-trai-o-tuoi-u80-754906.html