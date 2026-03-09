Trong bài đăng mới đây, Kim Tử Hàm tuyên bố "một kẻ giấu mặt" đã thao túng hành vi của cô suốt thời gian dài, ép buộc cô làm những "việc phi đạo đức", bao gồm hành động chặn Thái Từ Khôn cách đây không lâu. Đặc biệt, lời bài hát cô đăng tải có nội dung: "Gửi tín hiệu cầu cứu", "Giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này" hay "Đừng chết trong cô đơn".

Tháng 1, Kim Tử Hàm đăng tải lên mạng xã hội một ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản của Thái Từ Khôn đã bị cô chặn, kèm theo đó là bài hát Big Liar và biểu tượng ngón tay giữa. Điều này gây ra những tranh luận gay gắt trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều đồn đoán. Đáp lại, công ty quản lý của Thái Từ Khôn thời điểm đó khẳng định 2 người chỉ là đồng nghiệp. Họ quen biết qua chương trình Youth With You 2 năm 2020 và không có liên lạc riêng tư nào.