'Thần dược' ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

Dinh dưỡng 09/03/2026 05:30

Bắp cải tím – không chỉ là sắc màu tô điểm cho đĩa salad, mà còn là 'vị thuốc' tự nhiên cho sức khỏe. Với vị ngọt thanh, giòn rụm và hàm lượng chất chống oxy hóa dẫn đầu trong giới rau xanh, đây chính là bí quyết để bạn tận hưởng thực đơn 'sống chất' mỗi ngày.

Bắp cải tím được biết đến bởi chứa nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, có chứa protein, carbs, chất xơ, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, vitamin A, kali, thiamine, riboflavin. Bắp cải tím cũng cung cấp một lượng nhỏ sắt, canxi, magiê, phốt pho, đồng và kẽm.

'Thần dược' ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn bắp cải tím có tốt không?

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng bắp cải tím trong bữa ăn hàng ngày bởi loại rau này mang đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm:

Chống oxy hóa: Bắp cải tím chứa nhiều chất chống oxy hóa như: Anthocyanin, quercetin và sulforaphane. Đây là những chất có khả năng ngăn chặn các gốc tự do gây hại trong cơ thể và giúp giảm thiểu tổn thương bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa: Bắp cải tím rất giàu chất xơ và nước, giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa. Nếu bạn đang gặp vấn đề sức khỏe này thì hãy bổ sung ngay bắp cải tím trong thực đơn mỗi ngày nhé!

Tăng cường hệ miễn dịch: Bắp cải tím là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều vitamin và khoáng chất, tất cả những chất này đều có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt loại rau này, chứa nhiều vitamin C, và sulforaphane chất chống viêm có khả năng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm.

'Thần dược' ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Bắp cải tím là một loại rau giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa và kali. Chất xơ trong bắp cải tím giúp giảm hấp thu cholesterol và đường trong máu. Tất cả những chất này đều có vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đối tượng không được ăn rau bắp cải

Người bị hội chứng ruột kích thích: Cần đề phòng khi sử dụng bắp cải đối với những người khó tiêu hóa, đặc biệt là những người bị hội chứng ruột kích thích vì quá trình lên men trong đường tiêu hóa bắp cải có thể gây ra đầy hơi và khí độc.

Phụ nữ cho con bú: Thực phẩm giàu lưu huỳnh như bắp cải cũng có thể gây ra khó tiêu và đầy hơi vậy nên phụ nữ đang cho con bú ăn loại rau này có thể gây ra đau bụng cho trẻ.

Dị ứng: Bắp cải cũng có thể gây dị ứng đối với một số người. Nếu bạn đã từng có triệu chứng dị ứng đối với loại rau thuộc họ cải/ họ Cruciferae như bông cải xanh thì nên cẩn thận khi sử dụng.

'Thần dược' ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suy giáp: Không nên dùng bắp cải cho những người bị suy giáp.

Chuẩn bị phẫu thuật: hãy tham khảo ý kiến ​​từ bác sĩ trước khi ăn bắp cải vì loại rau này có nhiều vitamin K có thể gây ảnh hưởng đến chất làm loãng máu.

Lưu ý khi sử dụng bắp cải

Bắp cải là một loại rau cải được ưa chuộng vì chứa nhiều dinh dưỡng và chất xơ. Tuy nhiên, bắp cải có khả năng lưu giữ dioxin, là một chất độc hại, do đó cần chọn loại bắp cải sạch và không dùng hóa chất thuốc trừ sâu trong quá trình trồng trọt. Khi luộc bắp cải, có thể cho thêm vài lát gừng tươi để giảm hàn.

Tuy nhiên, người suy thận nặng cần hạn chế ăn bắp cải vì nó có hàm lượng kali cao gây ảnh hưởng đến quá trình lọc ở thận và tăng kali máu.

'Thần dược' ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vậy bạn nên ăn bắp cải ở mức độ vừa phải và thay đổi các loại rau củ khác để tăng tính đa dạng và hấp dẫn cho bữa ăn hàng ngày, đảm bảo sức khoẻ cho mọi người.

