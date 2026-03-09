Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), tuổi Tý sẽ có những ý tưởng tuyệt vời khiến ai cũng phải trầm trồ. Con giáp này nên tích cực phát huy khả năng này thì hiệu quả công việc sẽ được cải thiện. Từ đó cơ hội thăng chức, tăng lương trong năm nay cũng nhiều hơn, con đường sự nghiệp sớm đạt được thành công như mong muốn.

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường xuyên để quên đồ dùng như ví tiền, điện thoại vì thế mà tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm chúng. Chính vì thế bản mệnh nên chấm dứt tình trạng này bằng cách treo những món đồ đó theo từng khu vực nhất định, nếu không sẽ dần hình thành nên thói quen cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), tuổi Thìn được Lục Hợp quý nhân che chở nên bản mệnh sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã, giận hờn trước đó dần tan biến. Người ấy hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ tâm mà bạn phải gánh chịu trước đó.

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Chính Tài xuất hiện đảm bảo thu nhập trong ngày hôm nay của những chú Rồng. Con giáp này không cần phải căng mình để làm việc những mong có được nguồn thu nhập ổn định, bởi sự chăm chỉ làm việc sẽ giúp bạn được toại nguyện.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), Tam Hợp phù trợ, người tuổi Mùi có những suy nghĩ lạc quan, tốt đẹp, thậm chí có phần mơ mộng trong ngày hôm nay. Điều đó là dấu hiệu rất tốt, bởi những suy nghĩ ấy sẽ giúp bạn hướng tới niềm vui trong cuộc sống, không bi quan hoặc đầu hàng. Bạn có thể bắt đầu lập ra một vài kế hoạch năm mới cho mình và cách thức cũng như thời gian thực hiện cụ thể.

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn ghé thăm, với đầu óc tỉnh táo và thông minh, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết công việc khác nhau, nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh và được mọi người tin tưởng. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài khi bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi rồi"ngã ngửa" khi mẹ lập tức sang tên toàn bộ nhà đất cho cháu nội

Thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi rồi"ngã ngửa" khi mẹ lập tức sang tên toàn bộ nhà đất cho cháu nội

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước
Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Hậu trường 1 giờ 22 phút trước
Sập viện dưỡng lão sau một tiếng nổ lớn khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích

Sập viện dưỡng lão sau một tiếng nổ lớn khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích

Video 1 giờ 37 phút trước
Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đến đám cưới người yêu cũ không phải để chúc phúc, tôi thì thầm đúng một câu khiến cô dâu run rẩy đánh rơi cả ly rượu

Đến đám cưới người yêu cũ không phải để chúc phúc, tôi thì thầm đúng một câu khiến cô dâu run rẩy đánh rơi cả ly rượu

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Rời người cảnh người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét trốn trong tủ lạnh

Rời người cảnh người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét trốn trong tủ lạnh

Video 2 giờ 37 phút trước
Một nữ diễn viên cầu cứu vì bị thao túng, khiến cô có những hành động sai trái

Một nữ diễn viên cầu cứu vì bị thao túng, khiến cô có những hành động sai trái

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, vận trình hanh thông rực rỡ, tiền bạc đổ về như thác, sống trong an nhàn

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, vận trình hanh thông rực rỡ, tiền bạc đổ về như thác, sống trong an nhàn

Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Thần Tài 'xướng tên' sau ngày 10/3/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' sau ngày 10/3/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 9/3/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 9/3/2026

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ