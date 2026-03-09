Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), tuổi Tý sẽ có những ý tưởng tuyệt vời khiến ai cũng phải trầm trồ. Con giáp này nên tích cực phát huy khả năng này thì hiệu quả công việc sẽ được cải thiện. Từ đó cơ hội thăng chức, tăng lương trong năm nay cũng nhiều hơn, con đường sự nghiệp sớm đạt được thành công như mong muốn.

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường xuyên để quên đồ dùng như ví tiền, điện thoại vì thế mà tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm chúng. Chính vì thế bản mệnh nên chấm dứt tình trạng này bằng cách treo những món đồ đó theo từng khu vực nhất định, nếu không sẽ dần hình thành nên thói quen cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), tuổi Thìn được Lục Hợp quý nhân che chở nên bản mệnh sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã, giận hờn trước đó dần tan biến. Người ấy hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ tâm mà bạn phải gánh chịu trước đó.

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Chính Tài xuất hiện đảm bảo thu nhập trong ngày hôm nay của những chú Rồng. Con giáp này không cần phải căng mình để làm việc những mong có được nguồn thu nhập ổn định, bởi sự chăm chỉ làm việc sẽ giúp bạn được toại nguyện.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), Tam Hợp phù trợ, người tuổi Mùi có những suy nghĩ lạc quan, tốt đẹp, thậm chí có phần mơ mộng trong ngày hôm nay. Điều đó là dấu hiệu rất tốt, bởi những suy nghĩ ấy sẽ giúp bạn hướng tới niềm vui trong cuộc sống, không bi quan hoặc đầu hàng. Bạn có thể bắt đầu lập ra một vài kế hoạch năm mới cho mình và cách thức cũng như thời gian thực hiện cụ thể.

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn ghé thăm, với đầu óc tỉnh táo và thông minh, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết công việc khác nhau, nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh và được mọi người tin tưởng. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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