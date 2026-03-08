Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Tâm linh - Tử vi 08/03/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài khi bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), tuổi Thìn được Thiên Tài che chở nên có nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn hẳn người khác. Con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. 

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh cũng có thể bàn tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm cát khí vượng thế này. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về nhà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhân cơ hội này bạn cũng nên chuẩn bị tiếp những kế hoạch tài chính khác cho mình hoặc tăng cường tích lũy cho tương lai.

 

Nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của con giáp này có chuyển biến rõ rệt. Người độc thân có thể sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái, các mối quan hệ khá hài hòa, được nhiều người đem lòng thương mến, tăng cơ hội để bạn tìm thấy hạnh phúc.

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có những suy nghĩ cởi mở hơn. Bạn bắt đầu tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, không khăng khăng làm theo quan điểm cá nhân nữa.

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn cũng dành thời gian đánh giá lại kế hoạch của tập thể từ trước tới nay. Hãy tham khảo quan điểm của cấp dưới, có thể họ sẽ nhận ra những điều mà bạn đã bỏ qua đấy.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Do đó, bạn nên sắp xếp công việc quan trọng để thực hiện cho phù hợp, như vậy sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), tuổi Ngọ sẽ có dịp kết nối với các mối quan hệ cũ, đó có thể là bạn bè hoặc đồng nghiệp, người thân hoặc một người quen. Dù là ai đi nữa, cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ mang đến cho bản mệnh không chỉ niềm vui, mà còn là những tin tức đáng mừng.

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ trở nên tươi vui, tự tin vào bản thân, bản mệnh có thể thu hút nguồn năng lượng tích cực và làm được mọi việc mình muốn.

Vận trình tình cảm đang trong giai đoạn tốt đẹp và con giáp này cảm thấy hài lòng với cách cư xử, quan tâm của người ấy dành cho mình. Có thể nhiều cặp đôi đón tin vui bầu bí trong thời gian này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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