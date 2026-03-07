Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, Thiên Ấn mang tới một thành tích đáng kể để con giáp tuổi Tỵ nhận ra rằng bản thân đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây cho dù chính bạn không mong đợi quá nhiều. Thế nên những gì đang diễn ra càng là quyết tâm để bạn tiếp tục chăm chỉ và kiên trì hơn nữa.

Cuộc sống luôn chứa đựng bất ngờ cho bạn. Thời gian này, hứa hẹn mọi thứ sẽ trở nên tích cực hơn, đem lại cho bạn một tâm trạng tốt hơn khi ở bên những người thân trong gia đình. Nhờ tập trung vào cuộc sống của mình mà ngay cả vấn đề sức khỏe của bạn thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt. Rất nhiều người có được thân hình đáng mơ ước khiến ai cũng phải ghen tị.

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng phát huy được tiềm năng của mình trong ngày có Thiên Ấn ở bên. Đây chính là cơ hội dành cho những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật dịch vụ tỏa sáng. Với sự nhanh nhạy và linh hoạt vốn có, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ để đổi vận ngay lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của con giáp này có chuyển biến rõ rệt. Người độc thân có thể sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái, các mối quan hệ khá hài hòa, được nhiều người đem lòng thương mến, tăng cơ hội để bạn tìm thấy hạnh phúc.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, cục diện Tam Hợp và ngũ hành Mộc sinh Hỏa, người tuổi Mùi đón chào một ngày vận trình đại cát đại lợi. Công việc của bạn tiến triển vô cùng thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ hết mình từ các cộng sự tài năng. Đặc biệt, đây là thời điểm vàng để đàm phán kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày hanh thông rực rỡ, các kế hoạch hợp tác làm ăn mang lại lợi nhuận vượt xa mong đợi cho cả đôi bên. Cảm giác thành công và dòng tiền chảy vào túi đều đặn giúp bạn có một ngày vô cùng phấn chấn, đủ để thực hiện những dự định mua sắm lớn cho gia đình.

