Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 07/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài trong tuần mới từ 9/3 đến 15/3 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, Thiên Ấn mang tới một thành tích đáng kể để con giáp tuổi Tỵ nhận ra rằng bản thân đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây cho dù chính bạn không mong đợi quá nhiều. Thế nên những gì đang diễn ra càng là quyết tâm để bạn tiếp tục chăm chỉ và kiên trì hơn nữa.

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống luôn chứa đựng bất ngờ cho bạn. Thời gian này, hứa hẹn mọi thứ sẽ trở nên tích cực hơn, đem lại cho bạn một tâm trạng tốt hơn khi ở bên những người thân trong gia đình. Nhờ tập trung vào cuộc sống của mình mà ngay cả vấn đề sức khỏe của bạn thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt. Rất nhiều người có được thân hình đáng mơ ước khiến ai cũng phải ghen tị.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng phát huy được tiềm năng của mình trong ngày có Thiên Ấn ở bên. Đây chính là cơ hội dành cho những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật dịch vụ tỏa sáng. Với sự nhanh nhạy và linh hoạt vốn có, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ để đổi vận ngay lúc này. 

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của con giáp này có chuyển biến rõ rệt. Người độc thân có thể sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái, các mối quan hệ khá hài hòa, được nhiều người đem lòng thương mến, tăng cơ hội để bạn tìm thấy hạnh phúc.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, cục diện Tam Hợp và ngũ hành Mộc sinh Hỏa, người tuổi Mùi đón chào một ngày vận trình đại cát đại lợi. Công việc của bạn tiến triển vô cùng thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ hết mình từ các cộng sự tài năng. Đặc biệt, đây là thời điểm vàng để đàm phán kinh doanh. 

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày hanh thông rực rỡ, các kế hoạch hợp tác làm ăn mang lại lợi nhuận vượt xa mong đợi cho cả đôi bên. Cảm giác thành công và dòng tiền chảy vào túi đều đặn giúp bạn có một ngày vô cùng phấn chấn, đủ để thực hiện những dự định mua sắm lớn cho gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

15 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

15 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp trong 15 ngày cuối tháng Giêng này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Món ngon mỗi ngày 19 phút trước
Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Dinh dưỡng 29 phút trước
Từ nay đến cuối tháng Giêng, 3 con giáp ăn nên làm ra, hầu bao rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, dễ lên hương đổi đời

Từ nay đến cuối tháng Giêng, 3 con giáp ăn nên làm ra, hầu bao rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, dễ lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thần Tài trao may mắn đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Thần Tài trao may mắn đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý

Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý

Hậu trường 43 phút trước
NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đời sống 46 phút trước
Đốt than xông cảm trong phòng kín, người phụ nữ hôn mê, phải nhập viện cấp cứu

Đốt than xông cảm trong phòng kín, người phụ nữ hôn mê, phải nhập viện cấp cứu

Sức khỏe 53 phút trước
Châu Kiệt Luân tiết lộ điều này khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng

Châu Kiệt Luân tiết lộ điều này khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng

Sao quốc tế 59 phút trước
Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ sau ngày 7/3/2026

3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ sau ngày 7/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến cuối tháng Giêng, 3 con giáp ăn nên làm ra, hầu bao rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, dễ lên hương đổi đời

Từ nay đến cuối tháng Giêng, 3 con giáp ăn nên làm ra, hầu bao rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, dễ lên hương đổi đời

Thần Tài trao may mắn đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Thần Tài trao may mắn đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ sau ngày 7/3/2026

3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ sau ngày 7/3/2026

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/3/2026, 3 con giáp này hỷ sự liên miên, ngập tràn tài lộc, thu tiền gom bạc, sống trong hạnh phúc

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/3/2026, 3 con giáp này hỷ sự liên miên, ngập tràn tài lộc, thu tiền gom bạc, sống trong hạnh phúc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/3/2026, nghênh đón Thần Tài, tiền vàng 'đổ' vào nhà ào ào, hôn nhân viên mãn, giàu có sung túc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/3/2026, nghênh đón Thần Tài, tiền vàng 'đổ' vào nhà ào ào, hôn nhân viên mãn, giàu có sung túc