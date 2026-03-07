Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc

Tâm linh - Tử vi 07/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), mang đến cho người tuổi Sửu vận thế rực rỡ nhờ sự che chở của cát tinh Thiên Tài. Bạn sẽ thấy mình có những cơ hội bất ngờ để gia tăng tài sản hoặc nhận được những lời mời hợp tác đầy triển vọng. Mặc dù vẫn có đôi chút cạnh tranh, nhưng bằng bản tính kiên định, bạn vẫn sẽ kiểm soát tốt tình hình. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính là điểm sáng nhất trong ngày khi Thần Tài mang đến cho bản mệnh nhiều nguồn thu nhập bất ngờ. Ngoài lương thưởng cố định, bạn có thể nhận được các khoản lợi nhuận từ đầu tư trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tỉnh táo trước các đợt giảm giá ảo để tránh lãng phí ngân sách vào những món đồ không cần thiết.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), Tam Hợp cục báo hiệu người tuổi Dần sẽ có quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, những khó khăn và vướng mắc được giải quyết ổn thỏa. Những vấn đề trước đó bản mệnh tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt thì nay lại có cách giải quyết. Bạn cũng lấy lại sự thảnh thơi, nhẹ nhõm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mộc sinh xuất cho Hỏa khiến mối quan hệ đôi lứa rơi vào tình trạng nhạt nhẽo, vô vị. Thực tế, khó có cặp đôi nào giữ được tình yêu trước sau như một vì thế bạn cũng đừng quá lo lắng. Chia sẻ nhiều hơn với người ấy cũng giúp bạn giảm bớt phần nào mệt mỏi và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy Tý dù tham công tiếc việc, có cơ hội kiếm thêm nhưng bạn luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Dù hôm nay công việc đầu năm bận rộn đến đâu bạn vẫn quyết định gác lại mọi thứ để giành thời gian cho gia đình và bạn đời của mình. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cho thấy con giáp này khá may mắn trong đường tiền tài. Đầu năm đã có lộc về nhà từ đêm giao thừa nhờ người xông đất rất tốt vía. Bên cạnh đó bạn cũng là người hào phóng và thoáng tính nên không chi li và xét nét trong việc chi tiêu, lì xì cho người thân, đúng là xởi lởi thì trời cho.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 6h sáng mai, ngày 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng đột biến, đổi đời chóng mặt, hóa Rồng hóa Phượng, nghèo mấy cũng giàu

Đúng 6h sáng mai, ngày 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng đột biến, đổi đời chóng mặt, hóa Rồng hóa Phượng, nghèo mấy cũng giàu

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền tài tăng đột biến, đổi đời chóng mặt, hóa Rồng hóa Phượng, nghèo mấy cũng giàu vào đúng 6h sáng mai, ngày 6/3/2026 này nhé!

