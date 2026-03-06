Đang tham gia hội thảo, cô giáo trẻ bất ngờ ngã gục, méo miệng

Ngay khi được đưa đến bệnh viện, người bệnh được BSCKI Quàng Văn Hùng, Trưởng khoa Cấp cứu, đánh giá tình trạng. Với kinh nghiệm trước các dấu hiệu thần kinh, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ não và khẩn trương chỉ định chụp cộng hưởng từ.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân là một cô giáo trẻ, trước đó vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Tuy nhiên, giữa buổi hội thảo, cô bất ngờ chóng mặt, ngã gục rồi nói ngọng và méo miệng.

Theo các chuyên gia, đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả người trẻ đang làm việc bình thường và không có tiền sử bệnh rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện các biểu hiện nhẹ như nói khó, méo miệng hoặc chóng mặt thoáng qua nhưng lại là tín hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ.

Kết quả cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu não cần can thiệp khẩn cấp. Quá trình cấp cứu đã được triển khai nhanh chóng ngay trong “thời gian vàng”. Hiện tại, cô giáo trẻ đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ như méo miệng, nói khó, yếu tay chân hoặc chóng mặt đột ngột, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để tăng cơ hội hồi phục.

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay bệnh lý tim mạch, những nguyên nhân âm thầm có thể dẫn đến đột quỵ.

Bệnh nhân đã được can thiệp kịp thời qua cơn nguy kịch

Theo thông tin từ VnExpress, ông Thomas đau đầu gần hai tuần trước khi sang Việt Nam, không có bệnh nền hay tăng huyết áp. Khi cùng vợ sang Việt Nam du lịch, các triệu chứng nặng hơn, cảm giác tê bì đầu ngón tay và nửa trái cơ thể, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

ThS.BS Lê Văn Ngân, khoa Ngoại Thần kinh Cột sống, ghi nhận huyết áp của người bệnh cao 207/99 mmHg, liệt dây thần kinh 7 ngoại biên bên trái, tê bì tay trái, yếu nhẹ bàn tay và ngón tay trái với cơ lực 4/5. Nghi ngờ đột quỵ xuất huyết não, các bác sĩ kích hoạt quy trình "Stroke Code".

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy hình ảnh máu tụ dưới màng cứng do vỡ dị dạng mạch não vùng thái dương phải, chỗ dày nhất 12 mm, tổn thương có đè đẩy đường giữa sang trái 8 mm. Vị trí vùng thái dương bên phải có ổ phình mạch ngoại vi nằm trong ổ tụ máu dưới màng cứng (kích thước 4x5 mm).

Theo bác sĩ Ngân, đây là tình trạng xuất huyết nội sọ không do chấn thương, xảy ra khi dị dạng mạch não vỡ làm máu tràn vào khoang dưới màng cứng, chèn ép não và rối loạn chức năng thần kinh cấp tính. Dị dạng mạch máu não phần lớn không có triệu chứng rõ ràng trước khi vỡ. Người bệnh được kiểm soát huyết áp chặt chẽ bằng thuốc tĩnh mạch để hạ từ từ, tránh làm giảm tưới máu não, đồng thời giảm đau, theo dõi sát diễn tiến thần kinh.

Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép đồng thời chấm dứt vòng xoáy viêm độc tính gây phù não, mở rộng vùng tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành. Bác sĩ dùng kính hiển vi phẫu thuật phóng đại phẫu trường để loại bỏ khối dị dạng mạch não, lấy hết máu tụ trong não và tránh được tổn thương các phần nhu mô não lành, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy sạch. Người bệnh được theo dõi chỉ số sinh hiệu, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tái xuất huyết, đến ngày thứ 10 xuất viện.