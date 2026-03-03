Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Ngày 3/3, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết các bác sĩ tại đây tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ. Một số trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề về thị lực.

Theo thông tin từ VietNamNet, một nam bệnh nhân 46 tuổi (trú tại Gia Lai) bị chấn thương cả hai mắt khi đi ngang qua khu vực có người đốt pháo. Pháo phát nổ, mảnh vỡ văng vào mặt nạn nhân. Khi nhập viện, ông chỉ còn nhận biết được sáng tối, bỏng da mặt, sưng nề mi, cháy lông mi và nhiều dị vật kết - giác mạc. Bệnh nhân đang điều trị nội trú, phải rửa mắt và lấy dị vật hằng ngày, tiên lượng phục hồi thị lực còn dè dặt. Một trường hợp khác là người đàn ông 34 tuổi (Quảng Ngãi) bị pháo nổ trực tiếp vào cả hai mắt khi đốt pháo tại nhà. Khi bệnh nhân nhập viện, mắt trái tổn thương đặc biệt nặng với xuất huyết toàn nhãn, phù giác mạc, nghi ngờ vỡ nhãn cầu cực sau, thị lực chỉ còn cảm nhận sáng tối. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu, bệnh nhân mất một mắt.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, Khoa Tạo hình thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa (Bệnh viện Mắt TPHCM) đã tiếp nhận 43 trường hợp nhập viện. Trong đó, 7 ca chấn thương mắt liên quan trực tiếp đến pháo, chiếm hơn 15% tổng số bệnh nhân. Con số này cho thấy pháo nổ vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại gây chấn thương mắt nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, tai nạn do pháo không chỉ xảy ra với người trực tiếp đốt mà còn có thể gây thương tích nặng cho người xung quanh.

Cơ chế chấn thương mắt do pháo chủ yếu gồm ba yếu tố: sóng xung kích làm tăng áp lực nội nhãn đột ngột gây tổn thương cấu trúc sâu trong mắt; mảnh vỡ tốc độ cao như kim loại, nhựa, cát hoặc vỏ pháo bắn vào kết mạc, giác mạc hoặc xuyên thủng nhãn cầu; bỏng nhiệt, hóa chất vùng mặt và bề mặt nhãn cầu. Hậu quả thường gặp là đa dị vật kết - giác mạc, tróc biểu mô giác mạc diện rộng, phù đục giác mạc, xuất huyết tiền phòng, xuất huyết nội nhãn, thậm chí rách hoặc vỡ nhãn cầu. Khi cấu trúc nhãn cầu bị phá hủy, khả năng phục hồi thị lực rất hạn chế dù được phẫu thuật và điều trị tích cực. Phó giáo sư Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Khoa Tạo hình thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa, cho biết các ca chấn thương mắt do pháo thường nặng và diễn tiến phức tạp. Trong số các trường hợp tiếp nhận dịp Tết, một bệnh nhân phải bỏ nhãn cầu; 4 trường hợp nặng có tiên lượng thị lực thấp, trong đó có một ca thị lực gần như mù cả hai mắt.

Bé gái 7 tuổi liệt toàn thân khi bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ Bé gái 7 tuổi ở huyện A Lưới (Huế) vừa được cứu sống sau khi bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ. Ca bệnh được các bác sĩ đánh giá là đặc biệt nguy kịch, bởi nọc độc của loài rắn này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, có thể gây liệt hô hấp và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nguoi-mat-thi-luc-sau-khi-i-ngang-qua-noi-phao-no-754455.html