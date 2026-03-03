Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 03/03/2026 16:15

Ngày 2/3, ngôi sao Vườn Sao Băng bản Trung - Trịnh Sảng gây bất ngờ khi đăng hình ảnh mới trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trái ngược với những đồn đoán Trịnh Sảng xuống sắc vì phẫu thuật thẩm mỹ, tóc bạc rụng do đời sống khó khăn, vẻ ngoài của nữ diễn viên sinh năm 1991 vẫn trẻ trung và được đánh giá là khá đẹp.

 

Trịnh Sảng đã bước sang tuổi 35 nhưng cô vẫn giữ được nét ngây thơ trên gương mặt. Đó là lý do trong nhiều năm, Trịnh Sảng được gọi là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô thường xuyên đóng các bộ phim lấy bối cảnh học đường và đạt thành tích cao.

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Sau khi nổ ra scandal, Trịnh Sảng biến mất khỏi giới giải trí, sống lưu vong tại Mỹ và không dám về quê hương do đang bị chủ nợ truy lùng. Gặp phải tình cảnh khó khăn, thỉnh thoảng Trịnh Sảng lên mạng cầu cứu, than thở vì "dùng giấy vệ sinh cũng phải tiết kiệm, chiếc áo mặc nhiều năm không dám thay"... Ngoài ra, nhiều hình ảnh được tiết lộ cho thấy Trịnh Sảng mất đi ánh hào quang, ăn mặc xuề xòa, nhan sắc xuống dốc.

Trịnh Sảng từng nổi tiếng khắp châu Á với các bộ phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng , Cổ Kiếm Kỳ Đàm , Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ và đặc biệt là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên .

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

 

Vì trốn thuế, Trịnh Sảng bị phạt và truy thu thuế tổng cộng 299 triệu tệ (khoảng 1106 tỷ đồng). Không những vậy, nữ diễn viên bị phong sát khiến nhiều dự án phim bị đình trệ, kéo theo hàng loạt kiện tụng đòi bồi thường. Điển hình như đoàn phim Tuyệt Mật Giả đã yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường số tiền hàng chục triệu tệ, dự án Người Tình Phỉ Thúy cũng đòi cô phải trả 30,5 triệu tệ (khoảng 113 tỷ đồng) tiền thù lao ban đầu kèm khoản đền bù 60 triệu tệ (khoảng 222 tỷ đồng).

Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

Mới đây, những hình ảnh mới đây của Trịnh Sảng tại Mỹ gây chú ý. Những tấm ảnh mới do nữ diễn viên tự đăng tải cho thấy cô có diện mạo hốc hác, mái tóc thưa và gương mặt có phần sưng phù

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Sảng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Cuộc sống hiện tại của Trịnh Sảng: Khó khăn về tài chính, sống nhờ tiền lương hưu của cha mẹ

Cuộc sống hiện tại của Trịnh Sảng: Khó khăn về tài chính, sống nhờ tiền lương hưu của cha mẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

Đời sống 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Sức khỏe 1 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Đời sống 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3

Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi