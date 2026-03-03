Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 03/03/2026 16:15

Ngày 2/3, ngôi sao Vườn Sao Băng bản Trung - Trịnh Sảng gây bất ngờ khi đăng hình ảnh mới trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trái ngược với những đồn đoán Trịnh Sảng xuống sắc vì phẫu thuật thẩm mỹ, tóc bạc rụng do đời sống khó khăn, vẻ ngoài của nữ diễn viên sinh năm 1991 vẫn trẻ trung và được đánh giá là khá đẹp.

 

Trịnh Sảng đã bước sang tuổi 35 nhưng cô vẫn giữ được nét ngây thơ trên gương mặt. Đó là lý do trong nhiều năm, Trịnh Sảng được gọi là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô thường xuyên đóng các bộ phim lấy bối cảnh học đường và đạt thành tích cao.

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Sau khi nổ ra scandal, Trịnh Sảng biến mất khỏi giới giải trí, sống lưu vong tại Mỹ và không dám về quê hương do đang bị chủ nợ truy lùng. Gặp phải tình cảnh khó khăn, thỉnh thoảng Trịnh Sảng lên mạng cầu cứu, than thở vì "dùng giấy vệ sinh cũng phải tiết kiệm, chiếc áo mặc nhiều năm không dám thay"... Ngoài ra, nhiều hình ảnh được tiết lộ cho thấy Trịnh Sảng mất đi ánh hào quang, ăn mặc xuề xòa, nhan sắc xuống dốc.

Trịnh Sảng từng nổi tiếng khắp châu Á với các bộ phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng , Cổ Kiếm Kỳ Đàm , Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ và đặc biệt là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên .

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

 

Vì trốn thuế, Trịnh Sảng bị phạt và truy thu thuế tổng cộng 299 triệu tệ (khoảng 1106 tỷ đồng). Không những vậy, nữ diễn viên bị phong sát khiến nhiều dự án phim bị đình trệ, kéo theo hàng loạt kiện tụng đòi bồi thường. Điển hình như đoàn phim Tuyệt Mật Giả đã yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường số tiền hàng chục triệu tệ, dự án Người Tình Phỉ Thúy cũng đòi cô phải trả 30,5 triệu tệ (khoảng 113 tỷ đồng) tiền thù lao ban đầu kèm khoản đền bù 60 triệu tệ (khoảng 222 tỷ đồng).

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Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

Mới đây, những hình ảnh mới đây của Trịnh Sảng tại Mỹ gây chú ý. Những tấm ảnh mới do nữ diễn viên tự đăng tải cho thấy cô có diện mạo hốc hác, mái tóc thưa và gương mặt có phần sưng phù

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