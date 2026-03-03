Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Trong vài năm trở lại đây, phim ngắn phát triển mạnh nhờ chi phí sản xuất thấp và khả năng tiếp cận khán giả nhanh qua Internet. Khi kết hợp với AI, chi phí tiếp tục được thu hẹp đáng kể. Với công nghệ hiện tại, một ê-kíp gồm 3 người có thể hoàn thành 80 tập phim chỉ trong 5 ngày - con số gần như không tưởng trước đây.

Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu DataEye, vào trung tuần tháng 2, tổng lượt xem phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó các sản phẩm do AI thực hiện chiếm khoảng 30%. Riêng trong tháng 1, dòng phim AI mô phỏng người thật ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn. Phim AI đã vượt xa dự đoán của giới chuyên môn. Truyền thông Trung Quốc thậm chí dự báo năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ của phim ngắn AI, kéo theo nguy cơ nhiều diễn viên truyền thống đối diện tình trạng thiếu việc làm.

Một trong những dự án gây chú ý đầu năm là Vụ ẩn mê án. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trương Lập Vỹ cho biết toàn bộ tác phẩm được thực hiện bằng công nghệ AI hiện đại. Theo ông, trước đây một phim ngắn cần vài trăm nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng), còn phim điện ảnh có thể tiêu tốn tới 100 triệu NDT (hơn 380 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhờ AI, mức đầu tư đã giảm mạnh.

Sự xuất hiện của Seedance 2.0 được xem là bước ngoặt công nghệ. Đây là mô hình AI tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh đầu vào, cho phép người dùng nhập mô tả để hệ thống tự động dựng thành video với chuyển động mượt mà và bố cục tự nhiên.

Ông nhận định những đạo diễn phim ngắn từ nay về sau không chỉ cần biết kể chuyện mà còn cần hiểu về công nghệ, số liệu và có thể hợp tác hiệu quả với công cụ AI.

AI mở ra cơ hội cho những người nắm bắt thời cơ. Theo Hangzhou Daily, tháng 1/2026, chàng trai Bành Thanh Vân lập công ty riêng tại Hàng Châu, lĩnh vực hoạt động là sáng tạo phim ngắn AI, đào tạo lĩnh vực AI.

Anh cho biết từng làm thiết kế đồ họa cho một công ty, thất nghiệp năm 2024 do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm, kiến thức mỹ thuật, anh thử sức làm phim ngắn và thành công với phim thần thoại đầu tay Chúng thần chi chiến. Nhờ hiệu ứng sau phim này, các đơn đặt hàng sản xuất phim liên tục đến với Bành Thanh Vân.

Hiện êkíp của anh gồm hai người, Bành Thanh Vân phụ trách kỹ thuật (sản xuất phim), người còn lại đảm nhận công việc vận hành công ty. "Thu nhập của chúng tôi chủ yếu đến từ việc sản xuất phim ngắn AI cho công ty nước ngoài, mỗi tháng hai phim, bình quân mỗi tháng mỗi người nhận vài trăm nghìn nhân dân tệ" (100.000 tệ tương đương 380 triệu đồng).