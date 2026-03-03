Con gái đi học về kể bạn cùng lớp "giống con như đúc", tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện bí mật bị che giấu suốt 6 năm

Tâm sự gia đình 03/03/2026 13:32

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài. Vậy là tôi quyết định đi điều tra xem sao.

Tôi may mắn khi lập gia đình có được người mẹ chồng tâm lý. Dù làm dâu nhưng tôi luôn thân thiết với mẹ chồng, sống vui vẻ hòa hợp với nhau. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ, chưa từng có tranh cãi mâu thuẫn gì.

Tôi sinh được cô con gái năm nay đã lên 3. Tôi và chồng không muốn gửi con đi nhà trẻ nhưng lại sợ bà nội vất vả chăm cháu. Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, không thể ở nhà trông con. Đúng lúc, tôi nghe chị đồng nghiệp giới thiệu một chỗ giữ trẻ tại nhà rất được. Chị chủ dù còn trẻ tuổi nhưng rất yêu thương con nít, giỏi nấu ăn nên chăm sóc trẻ tốt lắm. Tôi ghé qua đó tham khảo thì hài lòng lắm, lớp học tuy không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị.

Đưa rước con khoảng một tháng thì tôi càng thấy ưng ý. Cô giáo là người dịu dàng, nhiều lúc tôi đến trễ cô không hề phàn nàn, còn cho con gái tôi ăn chiều. Bỗng một ngày, con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi. Bạn ấy là con của cô giáo, bạn ấy hay biếng ăn lắm”.

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài. Vậy là tôi quyết định đi điều tra xem sao.

Con gái đi học về kể bạn cùng lớp 'giống con như đúc', tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện bí mật bị che giấu suốt 6 năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi xin nghỉ một hôm để thử đi xem mặt đứa trẻ mà con gái tôi hay nhắc. Quả thật khi gặp mặt tôi bất ngờ lắm, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống con gái của tôi. Tôi giả vờ trò chuyện vui vẻ với cô giáo nhưng trong lòng như có lửa đốt. Tôi thử nói không biết sao nhìn hai đứa trẻ này giống nhau quá, cô giáo trông không tự nhiên rồi nói chắc chỉ là vô tình giống nhau. Nhưng tôi làm sao cho là vô tình thế được!

Sau hôm đó, tôi càng theo dõi trường học của con gái nhiều hơn. Tôi hỏi con nhiều hơn nhưng con nói gần đây cô giáo không cho đứa trẻ kia chơi cùng nữa. Tôi lại càng nghi ngờ nhiều hơn.

Đến một hôm đi làm về sớm, tôi đem con gái sang nhà ngoại gửi rồi quay lại nhà của cô giáo kia để theo dõi. Chồng tôi báo hôm đó anh đi ăn liên hoan với công ty. Vậy là tôi đứng từ xa quan sát xem có phải chồng đến không. Nhưng bất ngờ thay, người đến không phải là chồng tôi mà là bố chồng của tôi. Tôi thấy ông vừa đến trước cửa nhà của cô giáo kia thì đứa trẻ hôm nọ đã chạy ào ra gọi một tiếng “Bố” thật lớn. Tôi đứng hình ngỡ ngàng khi bí mật gia đình chồng dần hé lộ.

Khi về nhà tôi vẫn bàng hoàng không thể tin. Bố chồng của tôi có nhân tình bên ngoài, còn có cả con riêng. Tôi nghĩ mà thương cho mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao đây, nói cho bà biết hay là cứ âm thầm chuyển trường cho con gái xem như chẳng biết gì?

Cầm kết quả ADN cháu nội trùng huyết nhưng con trai không phải cha, mẹ chồng ngã quỵ khi biết "tác giả" thực sự

Cầm kết quả ADN cháu nội trùng huyết nhưng con trai không phải cha, mẹ chồng ngã quỵ khi biết "tác giả" thực sự

Người yêu cũ của tôi có mắt nâu giống mẹ, chồng tôi lại có mắt đen giống cha. Con trai của tôi sinh ra có đôi mắt nâu cùng vài nét không giống chồng tôi. Vì thế, trong nhà ngoài xóm thường nói ra nói vào rằng thằng bé không phải con ruột của chồng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 51 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay