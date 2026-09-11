Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 11/9/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, phủ phê tiền tài, bạc vàng tràn vào nhà triền miên, tha hồ thảnh thơi xơi nước

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 11/9/2026, tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày không quá dồi dào nhưng tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 11/9/2026, Chính Ấn tương trợ, hôm nay sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Bạn giữ được đầu óc tỉnh táo nên đưa ra những cách giải quyết vấn đề thông minh, gây ấn tượng với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Dù là người mới trong tập thể, bạn cũng hãy mạnh dạn nêu lên những quan điểm, suy nghĩ của mình trong công việc chung. Có thể bạn sẽ thổi một luồng gió mới vào bộ máy làm việc cũ kĩ của công ty.



Thủy sinh Mộc, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng đón nhiều tin vui. Con giáp này gây ấn tượng với người khác bởi cách nói chuyện thông minh, khéo léo. Nhiều người muốn tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 11/9/2026, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của người làm lãnh đạo. Thậm chí với những công việc bạn chưa hiểu rõ, bạn còn được cầm tay chỉ việc rất rõ ràng, cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Nhận được sự ưu ái của lãnh đạo là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên bạn đừng vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, lơ là hoặc coi thường người khác. Hãy luôn hành xử khiêm tốn thì bạn mới được mọi người yêu quý, công việc sau này cũng mỏi tiến triển thuận lợi hơn.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi.

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