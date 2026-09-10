Tạ Đình Phong và Vương Phi bị soi dấu hiệu xa cách, chuyện cũ với Trương Bá Chi được nhắc lại

Một đoạn video hậu trường sau buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, nam ca sĩ xuất hiện khá thoải mái bên Hoắc Văn Hy, nữ quản lý đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu sự nghiệp. Cả hai có những khoảnh khắc trò chuyện và đùa giỡn thân mật. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Tạ Đình Phong và Hoắc Văn Hy nên giữ khoảng cách phù hợp trước công chúng. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đây đơn giản là sự thân thiết giữa hai người đã có nhiều năm làm việc cùng nhau.

Tạ Đình Phong và Vương Phi là một trong những cặp đôi nổi tiếng của showbiz Trung Quốc, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gần đây, một số hình ảnh và thông tin liên quan đến nam ca sĩ khiến chuyện tình cảm của cả hai một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận.

Đáng chú ý, Hoắc Văn Hy sau đó đăng ảnh mừng sinh nhật và Tạ Đình Phong cũng có mặt để chúc mừng. Chi tiết này càng được đặt cạnh những động thái của nam ca sĩ dành cho Vương Phi trong thời gian gần đây.

Trong sinh nhật Vương Phi, Tạ Đình Phong đang bận biểu diễn. Anh gửi lời chúc đến bạn gái trên sân khấu sau khi nhận yêu cầu từ người hâm mộ. Tuy nhiên, không có hình ảnh cho thấy cả hai gặp riêng hoặc cùng tổ chức sinh nhật.

Đến sinh nhật Tạ Đình Phong, Vương Phi cũng không xuất hiện bên anh. Những chi tiết này khiến một số người đặt nghi vấn về việc cặp đôi đang ít tương tác hơn trước.

Dù vậy, chỉ dựa trên những hình ảnh riêng lẻ là chưa đủ để kết luận mối quan hệ của họ có thay đổi. Tạ Đình Phong và Vương Phi vốn duy trì cách yêu khá kín tiếng, đồng thời đều có lịch trình công việc riêng. Các nghệ sĩ cũng thường phải lên kế hoạch biểu diễn từ trước nên việc không thể ở bên nhau trong những dịp đặc biệt không nhất thiết đồng nghĩa với rạn nứt.

Trong lúc chuyện tình hiện tại được quan tâm, cuộc hôn nhân trong quá khứ của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cũng được cư dân mạng nhắc lại. Những tư liệu cũ cho thấy nam ca sĩ từng dành nhiều sự quan tâm cho vợ. Khi Trương Bá Chi gặp chấn thương trong quá trình quay phim, anh được cho là đã nhanh chóng đến bệnh viện thăm cô và trao chiếc bùa bình an mà anh mang theo từ nhỏ.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn năm 2006, có hai con trai trước khi đường ai nấy đi. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ liên lạc để cùng chăm sóc các con.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy Tạ Đình Phong và Vương Phi gặp vấn đề tình cảm hay nam ca sĩ có ý định tái hợp Trương Bá Chi. Những gì công chúng nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống riêng của nghệ sĩ.