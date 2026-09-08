Đường đua phim Hoa ngữ tháng 9/2026: Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng nhập cuộc

Một trong những tác phẩm được quan tâm là Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, đánh dấu sự trở lại của Triệu Lộ Tư với hình tượng trưởng thành. Thay vì những vai diễn ngọt ngào, trẻ trung quen thuộc, nữ diễn viên lần này đảm nhận nhân vật một phát thanh viên nổi tiếng phải đối diện với những biến động trong hôn nhân và cuộc sống. Sự thay đổi màu sắc được kỳ vọng giúp Triệu Lộ Tư tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Không chỉ cạnh tranh về nội dung và độ hấp dẫn, các bộ phim còn quy tụ hàng loạt ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn như Triệu Lộ Tư , Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận, Thành Nghị, La Vân Hi và Nhậm Gia Luân. Sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám khiến đường đua phim Hoa ngữ tháng 9 nhận được nhiều sự chú ý.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, dự án mang màu sắc kỳ ảo, phiêu lưu và bí ẩn. Từ những hình ảnh và trailer được hé lộ, bộ phim gây chú ý nhờ phần hình ảnh bắt mắt cùng tạo hình nổi bật của nữ chính. Tác phẩm được kỳ vọng trở thành bước tiến đáng kể của Địch Lệ Nhiệt Ba sau một thời gian nhận nhiều ý kiến trái chiều về các dự án trước.

Đàm Tùng Vận cũng trở lại với Lan Hương Như Cố. Bộ phim kết hợp cổ trang, quyền mưu, báo thù và tình cảm, xoay quanh một tiểu thư phải che giấu thân phận sau biến cố gia tộc để tìm lại công lý. Đây là dự án đáng chú ý khi nữ diễn viên tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng phim cổ trang.

Với Phó Sơn Hải, Thành Nghị mang đến màu sắc võ hiệp. Nội dung xoay quanh hành trình trưởng thành của một thiếu niên kiếm khách, từ người trẻ non nớt trở thành đại hiệp gánh vác trọng trách. Thể loại quen thuộc cùng kinh nghiệm của Thành Nghị được kỳ vọng giúp bộ phim tạo hiệu ứng tốt khi lên sóng.

Không kém cạnh, La Vân Hi góp mặt trong Thủy Long Ngâm, tác phẩm lấy bối cảnh giang hồ với những màn đấu trí và yếu tố hành động. Sở hữu ngoại hình phù hợp với dòng cổ trang, nam diễn viên được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn qua một nhân vật có màu sắc khác biệt.

Nhậm Gia Luân cũng gia nhập đường đua với Giai Ngẫu Thiên Thành. Bộ phim kết hợp chuyện tình cảm với các yếu tố kỳ ảo và báo thù, tiếp tục khai thác thế mạnh của nam diễn viên ở những tác phẩm cổ trang, giả tưởng.

Điểm thú vị của mùa phim tháng 9 là sự đa dạng về thể loại. Từ tình cảm đô thị, cổ trang, quyền mưu đến võ hiệp và huyền huyễn, các dự án đều hướng đến những nhóm khán giả khác nhau. Điều này khiến cuộc cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào độ nổi tiếng của diễn viên mà còn nằm ở chất lượng kịch bản, hiệu ứng truyền thông và khả năng tạo hiệu ứng truyền miệng.

Hiện chưa thể dự đoán tác phẩm nào sẽ thực sự chiếm ưu thế. Tuy nhiên, với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám, tháng 9 chắc chắn là thời điểm đáng chờ đợi của màn ảnh Hoa ngữ. Cuộc đua này cũng có thể mang đến những bất ngờ khi sức hút của diễn viên và chất lượng tác phẩm được đặt lên bàn cân.