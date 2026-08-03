Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Sao quốc tế 03/08/2026 14:23

Trong bối cảnh việc trở lại màn ảnh chưa có nhiều tiến triển, Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lựa chọn một hướng đi khác: trực tiếp phát động chương trình tuyển chọn kịch bản gốc, mở cơ hội hợp tác với các biên kịch trong và ngoài ngành.

Theo thông báo từ studio của Triệu Lộ Tư, chương trình không giới hạn kinh nghiệm hay thân phận người tham gia. Các tác phẩm được ưu tiên xoay quanh chủ đề phụ nữ, hành trình trưởng thành, chữa lành và những câu chuyện hiện thực mang năng lượng tích cực.

Để thu hút người sáng tạo, phía Triệu Lộ Tư đưa ra hai hình thức hợp tác gồm mua đứt bản quyền hoặc đồng hành phát triển dự án lâu dài. Studio cũng cam kết giữ quyền ghi tên tác giả, đồng thời chia sẻ lợi ích từ doanh thu phát sóng và các sản phẩm phát triển từ tác phẩm nếu dự án được sản xuất.

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn - Ảnh 1

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Triệu Lộ Tư tiết lộ trong một buổi livestream rằng kế hoạch vào đoàn phim trong tháng 8 phải tạm hoãn do chưa nhận được kịch bản hoàn chỉnh. Nữ diễn viên cho biết cô rất mong sớm trở lại đóng phim, nhưng chỉ nhận lời khi kịch bản được hoàn thiện và ê-kíp đã sẵn sàng.

Việc một ngôi sao hạng A chủ động công khai tìm kiếm kịch bản nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới làm nghề. Biên kịch Kim Quốc Đống, người đứng sau các bộ phim như Sam Sam đến rồi và 15 năm chờ đợi chim di trú, đã gửi dự án tham gia. Từ lời mời hợp tác của Triệu Lộ Tư, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trong giới giải trí Hoa ngữ.

Theo truyền thông Trung Quốc, thị trường phim truyền hình hiện nay cũng đang chứng kiến xu hướng các dự án kịch bản gốc được chú ý nhiều hơn. Một số tác phẩm như Tước cốt, Nhất niệm Giang Nam, hay các dự án chờ phát sóng gồm Túy mộng và Kim chi đều được giới thiệu là phát triển từ kịch bản nguyên bản thay vì chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng.

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn - Ảnh 2

Nhiều chuyên gia cho rằng hướng đi của Triệu Lộ Tư có thể mở ra mô hình hợp tác mới. Nhà sản xuất Văn Sâm nhận định nữ diễn viên dường như không còn tập trung cạnh tranh những dự án chuyển thể có IP đình đám, mà muốn tìm một câu chuyện chất lượng để cùng xây dựng từ đầu. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí mua bản quyền IP, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư cho diễn viên và chất lượng sản xuất.

Tuy nhiên, sáng kiến của Triệu Lộ Tư cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhà sản xuất bày tỏ lo ngại về cơ chế bảo vệ bản quyền, đặc biệt trong quá trình tuyển chọn và sàng lọc số lượng lớn kịch bản. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng diễn viên nên tập trung vào việc thể hiện nhân vật, trong khi khâu phát triển nội dung vẫn cần do biên kịch đảm nhiệm để bảo đảm tính độc lập và logic sáng tạo của tác phẩm.

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