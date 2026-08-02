Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

Sáng 2/8, theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Gia Phù (Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 bé gái bị lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Trước đó, chiều 1/8, mưa lớn xảy ra tại bản Chèo Bau, xã Gia Phù (Sơn La), khiến 3 trẻ em mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Khoảng 19h, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt bên lan can ven đường. Từ thông tin này, gia đình phối hợp với lực lượng chức năng rà soát và xác định 3 bé gái mất tích gồm T.T.L. (SN 2012), T.T.N. (SN 2021) và T.T.T. (SN 2023), cùng trú tại bản Chèo Bau.

Lực lượng chức năng xã Gia Phù tổ chức tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu T.T.N. tại suối Bau cũ, cách vị trí chiếc xe máy khoảng 500-700m. Hai giờ sau, thi thể cháu T.T.L. được phát hiện tại một con suối thuộc bản Nà Lạnh, cách nơi phát hiện xe máy khoảng 2-3 km.

Xuyên đêm, hàng trăm người tiếp tục tìm kiếm cháu T.T.T. Đến sáng 2/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực hai cháu gặp nạn trước đó.

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