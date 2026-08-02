Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ

Sao quốc tế 02/08/2026 11:33

Sau 18 ngày công chiếu, Kungfu nữ túc đã vượt mốc 2 tỉ nhân dân tệ doanh thu phòng vé, trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Thành công của bộ phim không chỉ giúp nữ diễn viên khẳng định năng lực ở lĩnh vực điện ảnh mà còn tạo đà để cô tiếp tục thăng hạng trong ngành thời trang và quảng cáo.

Sau 18 ngày công chiếu, Kungfu nữ túc đã vượt mốc 2 tỉ nhân dân tệ doanh thu phòng vé, trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Thành công của bộ phim không chỉ giúp nữ diễn viên khẳng định năng lực ở lĩnh vực điện ảnh mà còn tạo đà để cô tiếp tục thăng hạng trong ngành thời trang và quảng cáo.

Với vai nữ chính thứ hai trong bộ phim ăn khách, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ bảy trong lịch sử sở hữu tác phẩm đạt doanh thu trên 2 tỉ nhân dân tệ. Thành tích này được đánh giá là bước ngoặt giúp gia tăng sức ảnh hưởng thương mại cũng như nâng cao vị thế của cô khi hợp tác với các thương hiệu xa xỉ.

Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ - Ảnh 1

Ngay sau khi bộ phim lập cột mốc doanh thu ấn tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp xuất hiện trong nhiều hoạt động thời trang nổi bật. Đáng chú ý, ngày 28/7, cô xuất hiện trên hai phiên bản bìa số tháng 8 của tạp chí Vogue, chính thức trở thành nữ diễn viên sinh sau năm 1990 đầu tiên hoàn thành "Grand Slam" bìa của năm tạp chí thời trang nữ hàng đầu Trung Quốc gồm Vogue, ELLE, Harper's Bazaar, Marie Claire và Cosmopolitan.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục được thương hiệu trang sức cao cấp Mikimoto lựa chọn để giới thiệu bộ sưu tập mới tại châu Á. Cô diện thiết kế vòng cổ đính đá aquamarine 29,5 carat kết hợp ngọc trai South Sea - một trong những mẫu trang sức biểu tượng của hãng. Việc Mikimoto tiếp tục đặt niềm tin vào Địch Lệ Nhiệt Ba sau thành công của Kungfu nữ túc được xem là minh chứng cho giá trị thương mại ngày càng tăng của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ - Ảnh 2

Song song với đó, người đẹp cũng góp mặt trong ấn phẩm quảng bá bộ sưu tập Thu/Đông của Dior, tiếp tục duy trì sức hút ở cả ba lĩnh vực gồm thời trang cao cấp, trang sức và tạp chí.

Để vào vai nữ cầu thủ Ngọc Lung trong Kungfu nữ túc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã cắt tóc ngắn, tăng cường luyện tập thể lực, làm rám nắng và trải qua ba tháng huấn luyện chuyên sâu. Hình ảnh khỏe khoắn, mạnh mẽ và giàu tinh thần thể thao giúp cô mở rộng sức hút với các thương hiệu quốc tế.

Theo truyền thông Trung Quốc, rất ít nữ diễn viên trẻ có thể duy trì sức ảnh hưởng đồng thời ở ba mảng truyền hình, điện ảnh và thời trang cao cấp. Với đà phát triển hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang cho thấy vị thế ngày càng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ.

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Trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít nghệ sĩ từng nổi tiếng nhờ ngoại hình nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc khẳng định năng lực. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng đối mặt với định kiến tương tự khi những năm đầu sự nghiệp, cô thường được nhắc đến với danh xưng "mỹ nhân Tân Cương" nhiều hơn là một diễn viên thực lực.

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