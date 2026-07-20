Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Ngọc Lung – nhân vật có nhiều cảnh hành động kết hợp bóng đá và yếu tố hài. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay bởi cô không chỉ phải hoàn thành các pha võ thuật có độ khó cao mà còn phải giữ được nhịp điệu hài đặc trưng trong tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Tính đến trưa 19/7, Đội bóng nữ Kungfu tiếp tục thống lĩnh phòng vé Trung Quốc với doanh thu hơn 1,3 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng). Thành công của bộ phim cũng đưa màn tái xuất của đạo diễn Châu Tinh Trì cùng màn lột xác của Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô từng nghĩ lời mời tham gia dự án chỉ là trò đùa. Chỉ đến khi chính Châu Tinh Trì gọi điện tự giới thiệu: "Xin chào Nhiệt Ba, tôi là đạo diễn đây", nữ diễn viên mới tin mình thực sự được lựa chọn.

Niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực. Theo Địch Lệ Nhiệt Ba, bộ phim đòi hỏi diễn viên phải kết hợp nhiều yếu tố cùng lúc, từ võ thuật, bóng đá đến khả năng thể hiện chiều sâu cảm xúc trong một tác phẩm mang màu sắc hài hước.

Để chuẩn bị cho vai diễn, người đẹp sinh năm 1992 bước vào chế độ tập luyện nghiêm ngặt nhiều tháng trước khi bấm máy. Cô tập tăng cường sức bền, phát triển cơ bắp và tham gia khóa huấn luyện khép kín với các bài học về kỹ thuật bóng đá, thể lực và khả năng phối hợp cùng đồng đội.

Những cảnh võ thuật cũng khiến nữ diễn viên gặp không ít thử thách. Cô tiết lộ có phân đoạn phải xoay người trên không rồi tung cú sút chính xác vào khung thành. Chỉ riêng cảnh quay này đã phải luyện tập trong thời gian dài vì yêu cầu sự phối hợp hoàn hảo giữa động tác, góc máy và thời điểm ra chân.

Lần đầu hợp tác với Châu Tinh Trì cũng để lại nhiều ấn tượng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo cô, nam đạo diễn luôn tạo cảm giác tin tưởng cho diễn viên nhờ kinh nghiệm diễn xuất phong phú. Thay vì chỉ đưa ra yêu cầu, ông thường trao đổi và cùng diễn viên tìm cách thể hiện nhân vật, giúp không khí trên phim trường trở nên cởi mở và sáng tạo.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng dành lời khen cho bạn diễn Trương Tiểu Phỉ. Cả hai nhanh chóng tìm được sự ăn ý và nhiều lần hoàn thành các phân cảnh mà không cần tập dượt trước. Một trong những cảnh khiến cô nhớ nhất là phân đoạn vừa đá bóng vừa khiêu khích đối thủ bằng biểu cảm thản nhiên, đúng tinh thần hài hước mà Châu Tinh Trì mong muốn.

Nữ diễn viên cho biết mỗi lần xem lại bộ phim, cô vẫn bật cười trước nhiều tình huống trên màn ảnh. Cô hy vọng Đội bóng nữ Kungfu sẽ mang đến tiếng cười và giúp khán giả có những phút giây thư giãn, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình của bản thân với một dạng vai hoàn toàn mới.