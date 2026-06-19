Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 19/06/2026 11:30

Mạng xã hội Trung Quốc vừa xôn xao trước thông tin cho rằng nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức rời Gia Hành Truyền Thông (Jiaxing Media) sau khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn.

Mới đây, hàng loạt blogger giải tríthời trang đồng loạt đăng tải bài viết khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Gia Hành Truyền Thông, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai sự nghiệp của cô.

Không chỉ đưa ra thông tin về việc chấm dứt hợp tác, một số tài khoản còn cho biết đội ngũ làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba đã có sự thay đổi đáng kể. Theo những bài đăng này, nhân sự thuộc Gia Hành đã rút khỏi ê-kíp của nữ diễn viên, đồng thời cho rằng hợp đồng đại diện thương hiệu mới giữa cô và hãng xe Land Rover được thực hiện bởi một đội ngũ quản lý hoàn toàn mới.

Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng - Ảnh 1

Những thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bởi từ cuối năm ngoái đến nay, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba rời Gia Hành đã nhiều lần xuất hiện trên các diễn đàn giải trí, trở thành chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Trước làn sóng suy đoán ngày càng lan rộng, chiều 18.6, Gia Hành Truyền Thông đã có động thái phản hồi. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, công ty đăng tải ảnh chụp màn hình những thông tin đang được lan truyền kèm một chữ ngắn gọn: “Giả”, nhằm phủ nhận toàn bộ tin đồn.

Không lâu sau đó, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng lên tiếng khẳng định: “Không có chuyện chấm dứt hợp đồng, cũng không có chuyện hợp đồng hết hạn”. Phản hồi nhanh chóng và dứt khoát từ cả hai phía đã phần nào xoa dịu những đồn đoán của dư luận.

Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng - Ảnh 2

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba rời Gia Hành. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, công ty từng công khai bác bỏ những tin đồn tương tự. Tuy nhiên, do mối quan hệ giữa nữ diễn viên và công ty quản lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, chủ đề này liên tục được nhắc lại.

Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba được Dương Mịch phát hiện khi tham gia thử vai và ký hợp đồng với Gia Hành. Trong hơn một thập kỷ đồng hành, từ một diễn viên trẻ chưa có tên tuổi đến ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, sự nghiệp của cô gắn liền với quá trình phát triển của công ty. Chính vì vậy, mỗi thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đều dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng.

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