Cứ nghĩ chỉ để giữ dáng, ăn gạo lứt thường xuyên mang lại những lợi ích tuyệt vời này cho cơ thể

Dinh dưỡng 19/06/2026 11:17

Việc thay đổi chế ăn bằng gạo lứt sẽ giúp cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vậy cụ thể gạo lứt có tác dụng gì mà lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao đến thế?

Gạo lứt là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, giữ nguyên lớp cám và mầm giàu dinh dưỡng như chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. So với gạo trắng, gạo lứt cung cấp giá trị dinh dưỡng vượt trội, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa và phòng ngừa bệnh tật.

Cứ nghĩ chỉ để giữ dáng, ăn gạo lứt thường xuyên mang lại những lợi ích tuyệt vời này cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của gạo lứt là giúp giảm lượng cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa các tế bào gây ung thư phát triển. Gạo lứt có tác dụng cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên.

Công dụng của gạo lứt đối với sức khỏe 

Giúp giảm cân

Gạo lứt là một trong những thực phẩm nổi tiếng được sử dụng để giảm cân. Nó giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn, vì vậy việc lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn tổng thể. Thay thế gạo trắng bằng gạo lứt có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân và giảm mỡ của bạn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Gạo lứt là một loại thực phẩm thiết yếu hữu ích, dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để tối ưu hóa hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong gạo lứt giúp điều hòa nhu động ruột và giữ cho nhu động ruột đều đặn. Chúng có thể mang lại kết quả tốt trong việc kiểm soát các bệnh như viêm đại tràng và táo bón.

Cứ nghĩ chỉ để giữ dáng, ăn gạo lứt thường xuyên mang lại những lợi ích tuyệt vời này cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe phụ nữ sau sinh

Gạo lứt có tác dụng tuyệt vời trong điều trị trầm cảm sau sinh. Việc tiêu thụ loại gạo này đã cho thấy kết quả tích cực ở phụ nữ đang cho con bú, giúp cải thiện tâm trạng bất ổn, các giai đoạn trầm cảm và mệt mỏi.

Duy trì sức khỏe xương

Gạo lứt rất giàu canxi và magiê, giúp duy trì sức khỏe xương. Nó có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh lý như viêm khớp và loãng xương. Như vậy, gạo lứt không chỉ là một loại thực phẩm, mà là một giải pháp dinh dưỡng tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hạn chế gạo lứt trong những trường hợp nào?

Những trường hợp sau nên hạn chế ăn gạo lứt:

Cứ nghĩ chỉ để giữ dáng, ăn gạo lứt thường xuyên mang lại những lợi ích tuyệt vời này cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận: Gạo lứt chứa nhiều photpho và kali hơn gạo trắng. Người mắc bệnh thận có thể cần hạn chế những chất này trong chế độ ăn uống. Như vậy, họ nên ăn gạo trắng thay vì gạo lứt;

Người cần theo chế độ ăn ít chất xơ: Đó là bệnh nhân bị viêm túi thừa, bị tiêu chảy, viêm ruột, ung thư đại trực tràng, đã phẫu thuật đường tiêu hóa. Vì gạo trắng chứa ít chất xơ hơn gạo lứt nên nó có thể là lựa chọn tốt hơn cho những bệnh nhân thuộc nhóm này.

Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày: Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc như thế nào?

Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày: Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc như thế nào?

Gạo lứt đỏ là một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, nhờ giữ nguyên lớp cám và mầm gạo, gạo lứt đỏ cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn so với gạo trắng thông thường.

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