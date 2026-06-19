Lợi ích của việc ăn gạo lứt thường xuyên

Dinh dưỡng 19/06/2026 11:17

Việc thay đổi chế ăn bằng gạo lứt sẽ giúp cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vậy cụ thể gạo lứt có tác dụng gì mà lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao đến thế?

Gạo lứt là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, giữ nguyên lớp cám và mầm giàu dinh dưỡng như chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. So với gạo trắng, gạo lứt cung cấp giá trị dinh dưỡng vượt trội, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa và phòng ngừa bệnh tật.

Lợi ích của việc ăn gạo lứt thường xuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của gạo lứt là giúp giảm lượng cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa các tế bào gây ung thư phát triển. Gạo lứt có tác dụng cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên.

Công dụng của gạo lứt đối với sức khỏe 

Giúp giảm cân

Gạo lứt là một trong những thực phẩm nổi tiếng được sử dụng để giảm cân. Nó giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn, vì vậy việc lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn tổng thể. Thay thế gạo trắng bằng gạo lứt có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân và giảm mỡ của bạn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Gạo lứt là một loại thực phẩm thiết yếu hữu ích, dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để tối ưu hóa hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong gạo lứt giúp điều hòa nhu động ruột và giữ cho nhu động ruột đều đặn. Chúng có thể mang lại kết quả tốt trong việc kiểm soát các bệnh như viêm đại tràng và táo bón.

Lợi ích của việc ăn gạo lứt thường xuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe phụ nữ sau sinh

Gạo lứt có tác dụng tuyệt vời trong điều trị trầm cảm sau sinh. Việc tiêu thụ loại gạo này đã cho thấy kết quả tích cực ở phụ nữ đang cho con bú, giúp cải thiện tâm trạng bất ổn, các giai đoạn trầm cảm và mệt mỏi.

Duy trì sức khỏe xương

Gạo lứt rất giàu canxi và magiê, giúp duy trì sức khỏe xương. Nó có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh lý như viêm khớp và loãng xương. Như vậy, gạo lứt không chỉ là một loại thực phẩm, mà là một giải pháp dinh dưỡng tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hạn chế gạo lứt trong những trường hợp nào?

Những trường hợp sau nên hạn chế ăn gạo lứt:

Lợi ích của việc ăn gạo lứt thường xuyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận: Gạo lứt chứa nhiều photpho và kali hơn gạo trắng. Người mắc bệnh thận có thể cần hạn chế những chất này trong chế độ ăn uống. Như vậy, họ nên ăn gạo trắng thay vì gạo lứt;

Người cần theo chế độ ăn ít chất xơ: Đó là bệnh nhân bị viêm túi thừa, bị tiêu chảy, viêm ruột, ung thư đại trực tràng, đã phẫu thuật đường tiêu hóa. Vì gạo trắng chứa ít chất xơ hơn gạo lứt nên nó có thể là lựa chọn tốt hơn cho những bệnh nhân thuộc nhóm này.

Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày: Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc như thế nào?

Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày: Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc như thế nào?

Gạo lứt đỏ là một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, nhờ giữ nguyên lớp cám và mầm gạo, gạo lứt đỏ cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn so với gạo trắng thông thường.

Xem thêm
Từ khóa:   gạo lứt công dụng của gạo lứt dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 55 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 55 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này