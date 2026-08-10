Không nhờ cây dại ven đường lại có những công dụng này đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 10/08/2026 11:40

Lá é là loại lá đặc trưng ở vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Những năm gần đây, lá é ngày càng phổ biến ở nhiều vùng miền và được sử dụng chế biến rất nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, ít người biết rằng, loại lá này còn rất tốt cho sức khỏe.

Việt Nam có đa dạng các loại rau gia vị tạo nên mùi hương độc đáo cho nhiều món ăn. Tuỳ vào điều kiện thổ nhưỡng, mỗi nơi sẽ có một loại rau gia vị đặc trưng. Trong số đó phải kể tới rau lá é ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Không nhờ cây dại ven đường lại có những công dụng này đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá é là một phần của cây é. Cây é còn có tên khác là tiến thực, é trắng, hương thảo, húng lông, trà tiên, húng quế lông, là loài cây thân nhỏ, thuộc họ hoa môi, chi húng quế. Cây cao khoảng 50cm, hoa màu trắng, thân và lá có màu xanh lục nhạt, có lông 2 bề mặt, mép lá có răng cưa. Vì có mùi thơm đặc trưng và hương vị hấp dẫn, trước đây lá é được xem là sản vật tiến vua, dâng lên vua chúa.

Khoảng 2 năm trở lại đây, lá é rộ lên ở thành phố, được nhiều người bán trên chợ mạng và các sàn thương mại điện tử. Mỗi kg lá é có giá khoảng 70.000 đồng.

Tác dụng của lá é đối với sức khỏe

Lá é thường được sử dụng như một loại rau trong nấu nướng nhưng nó đồng thời cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe. Thân và lá é đều thơm, có vị cay, tính ấm. Theo y học cổ truyền, lá é có tác dụng phát hãn, giải biểu, khu phong, lợi thấp, tán ứ, chỉ thống nên được dùng chữa chướng bụng, đau bụng, nôn mửa, ăn không tiêu, cảm cúm, sốt, đau đầu, bệnh răng miệng, tưa lưỡi, viêm bàng quang, đái rắt, đái buốt,...

Không nhờ cây dại ven đường lại có những công dụng này đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư: Nghiên cứu đã nhận thấy trong tinh dầu lá é rất giàu các nhóm chất chống oxy hóa mạnh như chavicol, linalool, flavonoid hay steroid. Những hoạt chất này là thành tố vô cùng quan trọng giúp tạo nên "hàng rào" bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, góp phần phòng ngừa các bệnh ung thư.

Bảo vệ tim mạch: Các chất chống oxy hóa có trong lá é cũng có thể làm giảm hình thành cục máu đông ở thành mạch, do đó hạn chế được tình trạng tắc nghẽn mạch máu, giúp máu lưu thông tới tim thuận lợi, bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm thiểu tỉ lệ mắc bệnh mạch vành.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Ăn lá é còn có thể giúp kiểm soát đường huyết ổn định. Bới trong lá é có một số hoạt chất có khả năng ức chế hoạt động của α-glucosidase và αamylase, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Giảm đầy bụng, khó tiêu: Uống nước lá é có thể giúp giảm bớt tình trạng đầy bụng, khó tiêu khiến bạn khó chịu. Vì vậy, nếu cảm thấy bụng ậm ạch khó chịu, bạn có thể nghĩ tới việc sử dụng lá é.

Không nhờ cây dại ven đường lại có những công dụng này đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng lá é:

- Không dùng lá é đối với người chuẩn bị phẫu thuật (không dùng ít nhất 1 tuần trước khi phẫu thuật).

- Những người đang bị tiêu chảy hoặc mắc các bệnh lý đường ruột cũng không nên dùng lá é.

- Lá é có thể gây tương tác, ảnh hưởng đến tác động của thuốc điều trị, do đó không nên dùng lá é chung với các loại thuốc.

- Nếu đang dùng thuốc điều trị, bạn không nên tự ý ngừng thuốc và sử dụng lá é để thay thế thuốc điều trị. Lời khuyên cho bạn là nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá é để hạn chế những rủi ro không đáng có.

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