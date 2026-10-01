Quả na là một trong những loại trái cây rất dễ tìm thấy trong mùa hè, không chỉ ngon mà dinh dưỡng của quả na rất cao. Quả na giúp đẹp da, bảo vệ mắt, cải thiện hệ tiêu hóa,... và rất tốt đối với phụ nữ mang thai. Thế nhưng, ăn hạt na có sao không đang là thắc mắc của rất nhiều người.

Trong quả na cũng có chất polyphenolic là một chất chống oxy hóa cao. Nhưng nổi bật nhất là sự có mặt của acetogenin annonaceous cùng hợp chất asimicin và annonacin. Đây đều là những cytotoxin mạnh có khả năng chống được bệnh ung thư, sốt rét và tẩy giun hiệu quả.

Na là loại trái cây thuộc họ mãng cầu, quả thường có hình dạng tròn, nhiều hạt, cùi màu trắng, mềm và ngọt. Không chỉ thơm ngon, na còn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhờ các thành phần đa dạng. Trong quả na chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, magie và chất sắt. Trong 100g na sẽ cung cấp khoảng 101 calo và các thành phần dinh dưỡng đa dạng khác. Na cung cấp carbohydrate và không có chất béo gây hại cho cơ thể.

Ăn hạt na có thể gây hại cho sức khỏe

Lý do cốt lõi khiến hạt na trở thành mối nguy hại chính là sự xuất hiện của các hợp chất sinh học có độc tính cao, đặc biệt là nhóm Annonacin và Squamocin. Trong đó, Annonacin là một độc tố thần kinh, khi đi vào cơ thể với lượng lớn, Annonacin có khả năng gây tổn thương các tế bào thần kinh, gia tăng nguy cơ suy giảm chức năng não bộ và mắc các bệnh lý thoái hóa thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Việc nhai hoặc nghiền nát hạt lại có thể giải phóng các độc tố này, gây ra những hậu quả nghiêm trọng:

Gây ngộ độc: Nếu hạt na bị nghiền nát và nuốt vào bụng, các acetogenins sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa, gây ra các triệu chứng ngộ độc như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Tổn thương mắt: Chât độc từ hạt na nếu dính vào mắt có thể gây bỏng rát, viêm loét giác mạc, và trong nhiều trường hợp đã dẫn đến mù lòa. Độc tố acetogenins có thể ăn mòn các mô nhạy cảm của mắt, gây tổn thương không thể phục hồi.

Tổn thương da: Tương tự như mắt, độc tố từ hạt na khi tiếp xúc với da, đặc biệt là các vết thương hở, có thể gây ra hiện tượng viêm da, lở loét và nhiễm trùng.

Những ai cần đặc biệt cẩn trọng với hạt na?

Tác động của hạt na lên cơ thể phụ thuộc rất lớn vào thể trạng và độ tuổi của người nuốt phải. Có ba nhóm đối tượng được các bác sĩ cảnh báo phải tuyệt đối cẩn thận:

Trẻ em và trẻ sơ sinh

Trẻ nhỏ là nhóm có tỷ lệ nuốt và hóc hạt na cao nhất. Đường kính thực quản và ruột của trẻ rất nhỏ, niêm mạc ruột mỏng và dễ bị tổn thương. Một hạt na trôi qua hệ tiêu hóa của người lớn một cách dễ dàng hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân gây tắc ruột hoặc xước rách niêm mạc ở trẻ em. Hơn nữa, trẻ nhỏ thường có thói quen nhai kẹo, đôi khi vô tình cắn vỡ hạt na do tưởng nhầm là thạch hoặc thành phần ăn được, làm tăng nguy cơ giải phóng độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân vừa phẫu thuật đường tiêu hóa

Đối với những người vừa trải qua các cuộc phẫu thuật ổ bụng, đặc biệt là phẫu thuật cắt ruột thừa, khâu lỗ thủng dạ dày hoặc nối ruột trong vòng vài tuần đầu, hệ tiêu hóa vẫn đang trong giai đoạn phục hồi:

Nhu động ruột sau mổ thường bị suy giảm hoặc rối loạn, các mối khâu nối chưa lành lặn hoàn toàn.

Việc nuốt phải một dị vật cứng và không thể tiêu hóa như hạt na trong giai đoạn này có thể cản trở sự lưu thông của ống tiêu hóa, tăng áp lực lên các vết mổ cũ và làm tăng nguy cơ bục vết khâu hoặc dính ruột sau mổ.

Người cao tuổi và người có bệnh lý nền đại tràng

Người già thường có hệ thống cơ vòng họng yếu, dễ bị nghẹn và hóc. Đồng thời, những người mắc các bệnh lý như viêm túi thừa đại tràng, bệnh Crohn hoặc hẹp lòng ruột do khối u cũ cần đặc biệt tránh nuốt dị vật, vì hạt na rất dễ rơi và kẹt lại trong các túi thừa này, kích hoạt ổ viêm nhiễm, áp xe hoặc thủng đại tràng.