Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Xét về hình dáng bên ngoài, nấm tuyết có màu trắng trong mờ, thường có cấu trúc giòn ở các cạnh. Chúng tạo ra những thể quả trắng trong mờ, mềm nhũn và không có hình dạng rõ ràng. Khi còn tươi, chúng có đặc tính nhầy nhưng khi khô đi, chúng trở nên cứng và mỏng, có màu xám đến xám vàng. Nấm tuyết chất lượng tốt có màu trắng vàng nhạt, có vẻ nhớt giống như vân. Hương vị của nấm tuyết mang một chút hơi tanh, hương ngọt nhẹ.

Nấm tuyết là loại nấm thường mọc thành từng chùm màu trắng mờ trên các thanh gỗ mục nát, hoặc ở những cành cây khô đã chết. Nấm tuyết còn được gọi với các tên khác là mộc nhĩ trắng.

Nấm tuyết được trồng thương mại và thường được bán dưới dạng tươi, khô hoặc đóng hộp. Loại nấm này được coi là một trong những loại nấm phổ biến nhất trong ẩm thực và y học, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy nấm tuyết rất tốt cho mạch máu. Loại nấm này giúp phục hồi chứng xơ vữa động mạch nhờ kích thích tái tạo tế bào nội mô (lớp tế bào lót bên trong mạch máu). Đồng thời, nấm tuyết còn bảo vệ mạch máu trước tác hại của histamine và hỗ trợ tăng thời gian đông máu.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch

Nấm tuyết rất giàu polysaccharid, là hợp chất có khả năng tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Loại nấm này cũng cải thiện và tăng cường hoạt động của các tế bào NK - một loại tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể khỏi virus và vi khuẩn. Ngoài ra, nấm tuyết còn cải thiện hiệu quả của các kháng thể được hệ thống miễn dịch sử dụng để chống lại vi khuẩn và virus.

Tăng cường trí não

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, nấm tuyết chứa polysaccharide, có tác dụng bảo vệ thần kinh và dinh dưỡng thần kinh. Hợp chất này không chỉ thúc đẩy sự phát triển thần kinh mà còn giúp ngăn ngừa độc tính b-amyloid, hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Polysaccharides và các chất chống oxy hóa khác được tìm thấy trong nấm tuyết khuyến khích tổng hợp protein và RNA, giúp duy trì chức năng bình thường của gan và cải thiện tình trạng mệt mỏi. Do đó, tiêu thụ nấm tuyết sẽ giúp cải thiện chức năng cơ và điều trị triệu chứng mệt mỏi hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Với lượng chất xơ dồi dào, nấm tuyết kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất giúp nấm tuyết trở thành lựa chọn lý tưởng cho thực đơn giữ dáng.