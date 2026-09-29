Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 29/09/2026 11:30

Rau má được xem là lựa chọn tuyệt vời cho những bạn đang tìm kiếm loại thực phẩm lành mạnh giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Rau má là loại rau gì?

Rau má hay còn được biết đến với tên gọi liên tiền thảo hay tích tuyết thảo, có tên khoa học là Centella asiatica. Đây là loại cây thường mọc ở các nơi râm mát, ẩm ướt, bờ mương, thung lũng, nơi đất mùn tơi xốp ở các vùng nhiệt đới. Chúng có đặc điểm sau:

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rễ của cây rau má được bao quanh bằng một lớp lông tơ với màu trắng kem, bao gồm rễ chùm ở góc và những rễ đốt mọc ở phần đốt thân.

Thân thuộc dạng thân bò lan, gầy và nhẵn, màu xanh lục ánh đỏ hay xanh lục, ở các mấu có rễ.

Lá cây rau má được mọc ra từ phần cuống, có chiều dài khoảng 5 đến 20cm. Lá có hình thận, phần cuống dài, đỉnh lá tròn, trơn nhẵn. Gân lá có dạng hình chân vịt.

Rau má có hoa màu trắng hoặc trắng phớt đỏ. Chúng mọc thành tán nhỏ và tròn, nằm gần mặt đất.

Quả của rau má hình mắt lưới dày đặc, chín sau 3 tháng.

Công dụng của rau má 

Thanh nhiệt, giải độc và mát gan

Theo Đông y, rau má có tính mát, vị đắng nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc cơ thể rất tốt. Các hợp chất sinh học trong rau má hỗ trợ tăng cường chức năng gan, giúp đào thải độc tố tích tụ ra ngoài, từ đó giảm thiểu tình trạng mụn nhọt, rôm sảy hay nóng trong người vào những ngày thời tiết oi bức.

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng, lo âu

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất triterpenoid trong rau má có khả năng tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Tiêu thụ rau má đúng cách giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện khả năng tập trung, ghi nhớ và làm dịu các triệu chứng căng thẳng, thần kinh lo âu hay mệt mỏi tinh thần.

Bảo vệ tim mạch và cải thiện tuần hoàn máu

Các chất chống oxy hóa cùng lượng potassium (kali) trong rau má giúp củng cố thành mạch máu và cải thiện lưu thông tuần hoàn tĩnh mạch. Rau má đặc biệt có lợi cho những người mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, giúp giảm sưng đau, phù nề ở chân và hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm dịu dạ dày

Rau má chứa hàm lượng chất xơ cùng các hoạt chất kháng viêm tự nhiên giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và đường ruột. Sử dụng rau má hỗ trợ làm dịu các chứng viêm loét dạ dày nhẹ, kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón hay rối loạn tiêu hóa thường gặp.

Giảm đau nhức và chống viêm khớp

Các hoạt chất chống oxy hóa mạnh giúp làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, hỗ trợ giảm sưng đau khớp và cải thiện độ linh hoạt của hệ vận động. Tuy nhiên, không nên uống nước rau má liên tục quá nhiều. Phụ nữ mang thai, người đang lên kế hoạch thụ thai hoặc người có tiền sử bệnh gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng rau má

Rau má là loại rau tốt cho sức khỏe chúng ta, tuy nhiên, cần lưu ý những điều sau để sử mang lại hiệu quả tốt nhất:

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau má lành tính nhưng lại không phù hợp với các đối tượng như phụ nữ đang cho con bú, đang mang thai hoặc phụ nữ đang có mong muốn mang thai, người mắc bệnh tiểu đường, bệnh gan, người đang sử dụng thuốc trầm cảm, thuốc an thần,...

Không nên lạm dụng quá nhiều. Mỗi ngày chỉ nên dùng từ 30 đến 40g rau má và không nên dùng 6 tuần liên tiếp trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Tùy theo tình trạng bệnh mà lượng rau má dùng sẽ khác nhau. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để nhận được các lời khuyên phù hợp.

Không nên uống rau má để thay thế hoàn toàn các thuốc điều trị.

Không nên uống nước rau má để thay nước lọc.

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