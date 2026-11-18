Cá mú được ưa chuộng nhờ thịt chắc, vị ngọt tự nhiên và giàu protein, Omega-3, vitamin cùng khoáng chất. Không chỉ hấp dẫn trong ẩm thực, loại cá biển này còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Cá mú là loài cá luôn có trong thực đơn của các nhà hàng, dễ dàng chế biến với nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến là nướng hoặc chiên. Cá mú không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, còn mang lại tiềm năng kinh tế đáng kể, trở thành nguồn thu nhập bền vững cho nhiều cộng đồng ven biển. Ảnh minh họa: Internet Giá trị dinh dưỡng của cá mú

Cá mú là thực phẩm giàu protein, Omega-3, vitamin và khoáng chất, phù hợp với chế độ ăn đa dạng. Trong đó, cá mú đỏ được ưa chuộng nhờ thịt ngọt, thơm và chắc. Protein chất lượng cao trong cá cung cấp các axit amin thiết yếu, giúp xây dựng, phục hồi mô, duy trì cơ bắp và hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưỡng chất này còn góp phần kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt và kiểm soát khẩu phần. Bên cạnh protein, cá mú cung cấp Omega-3 - nhóm chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch và não bộ, đồng thời tham gia điều hòa phản ứng viêm. Loại cá này còn chứa vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hoạt động thần kinh, vitamin D giúp hấp thu canxi, duy trì sức khỏe xương. Các khoáng chất như sắt, kẽm, magie và canxi cũng góp phần vào quá trình tạo máu, hoạt động cơ bắp và chức năng miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet Công dụng của cá mú đối với sức khỏe Xây dựng và phục hồi cơ thể: Giàu protein hoàn chỉnh giúp duy trì cơ bắp, phục hồi mô, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ người suy nhược, trẻ chậm lớn hoặc sau ốm dậy. Tốt cho não bộ và tim mạch: Chứa Omega-3 (EPA, DHA) hỗ trợ trí nhớ, sự tập trung và góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Chắc khỏe xương khớp và tạo máu: Canxi, phốt pho, vitamin D cùng sắt và kẽm hỗ trợ mật độ xương, tạo máu và tăng đề kháng. Dễ tiêu hóa: Thịt cá săn chắc, ít mỡ, phù hợp chế biến cháo, canh hoặc hấp cho người ăn uống kém. Ảnh minh họa: Internet Cách lựa chọn cá mú tươi ngon Khi mua cá mú, nên chọn những con có mắt trong, sáng, hơi lồi; mang màu đỏ hoặc hồng, còn ẩm và không có mùi lạ. Thân cá cần săn chắc, có độ đàn hồi tốt, nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu khi ấn nhẹ; vảy sáng, bám chắc và ít bong tróc. Tránh chọn cá có mắt đục, mang thâm đen, thịt mềm nhũn, vảy xỉn màu hoặc có mùi khó chịu. Ngoài ra, nên mua cá tại cửa hàng, siêu thị hoặc cơ sở kinh doanh hải sản uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Sau khi mua, cần sơ chế, giữ lạnh phù hợp và nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Tất tần tật giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ cá bớp Cá bớp rất linh hoạt trong chế biến, từ các món nướng, hấp đến các món chiên. Do đó cá bớp là lựa chọn lý tưởng cho mọi bữa ăn trong gia đình. Vậy cá bớp có tốt cho sức khỏe không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-gia-tri-dinh-duong-cua-loai-ca-bien-nay-vua-de-che-bien-vua-giup-boi-bo-co-the-cuc-tot-773312.html