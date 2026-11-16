Ăn rau cải rổ có tác dụng gì? Khám phá giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể

Dinh dưỡng 16/11/2026 05:00

Rau cải rổ (collard) rất giàu vitamin C, A, K, khoáng chất (canxi, magie, kali, phốt pho) và chất chống oxy hóa. Loại rau này có nhiều lợi ích dinh dưỡng, tuy nhiên không phải ai cũng ăn nhiều được.

Rau cải rổ là một trong các loại rau như cải chíp, cải xoăn, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, củ cải... thuộc họ rau cải và có nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Rau cải rổ là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, canxi, vitamin K, sắt, vitamin B-6 và magie... Ngoài ra, chúng cũng chứa thiamin, niacin, acid pantothenic và choline.

Ăn rau cải rổ có tác dụng gì? Khám phá giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau cải rổ đối với sức khỏe

Ngừa ung thư: Vitamin C trong rau cải rổ có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của quá trình oxy hóa. Một cốc rau cải rổ cung cấp tới 35mg vitamin C, chiếm 58% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, loại rau này còn hỗ trợ phân hủy thức ăn thành các hợp chất hoạt tính sinh học, có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Vì cải rổ có tác dụng giảm viêm, nên ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Hàm lượng vitamin K trong cải rổ là một chất dinh dưỡng quan trọng để giảm viêm và bảo vệ các tế bào lót mạch máu, bao gồm cả tĩnh mạch và động mạch.

Ăn rau cải rổ có tác dụng gì? Khám phá giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cải rổ còn mang canxi ra khỏi động mạch ngăn chặn sự hình thành các mảng bám cứng và nguy hiểm. Nhờ đó, cải rổ giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe như đột quỵ, đau tim và tiểu đường.

Phòng chống thiếu máu: Rau cải rổ là một nguồn cung cấp chất sắt dồi dào, chứa 0,5mg sắt trên 100 gam rau. Đồng thời, chất folate có trong loại rau này giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn và xây dựng nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy, cải rổ là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống nhằm cân bằng hemoglobin trong cơ thể và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Tăng cường sức khỏe xương: Hàm lượng vitamin K trong rau cải rổ chịu trách nhiệm xây dựng xương và đông máu. Vitamin K trong rau cải tổ giúp xây dựng xương tốt hơn canxi. Lượng vitamin K này không chỉ làm tăng mật độ khoáng của xương ở những người bị loãng xương mà còn làm giảm tỷ lệ gãy xương.

Ăn rau cải rổ có tác dụng gì? Khám phá giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa sớm: Cải rổ rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin, tạo ra một rào cản giữa cơ thể và các gốc tự do, vì vậy, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm. Các dưỡng chất này cũng hỗ trợ làm giảm sự hình thành nếp nhăn và vết nám do tuổi tác. Không những vậy, tiêu thụ cải rổ thường xuyên còn giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong, ngăn ngừa sự thoái hóa của các cơ và tế bào.

Giải độc: Cũng giống như những lợi ích sức khỏe của cải xoăn, cải rổ là một trong những thực phẩm khử độc tự nhiên. Điều này là do cải rổ giàu glucosinolates, giúp kích hoạt các enzym giải độc và kích hoạt gan sản xuất các enzym giải độc để ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do vào DNA. Ăn rau cải rổ sẽ giúp cơ thể loại bỏ độc tố, chất ô nhiễm, thuốc trừ sâu ra khỏi cơ thể.

Lưu ý khi ăn rau cải rổ

Ăn rau cải rổ có tác dụng gì? Khám phá giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cải rổ đặc biệt chứa nhiều vitamin K, một dưỡng chất liên quan đến quá trình đông máu. Ăn nhiều rau này có thể gây cản trở nếu bạn đang dùng các loại thuốc làm loãng máu như warfarin.

Chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Nếu bổ sung chất xơ quá nhiều và quá nhanh có thể gây đầy hơi. Do đó, bạn nên bổ sung từ từ, vừa phải, uống thêm nhiều nước và nhai kỹ. Một chén rau cải là vừa đủ cho một ngày.

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