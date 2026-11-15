Không chỉ là món ăn kèm dân dã, quả sung còn sở hữu những lợi ích cho sức khỏe

Ngoài canxi, quả sung còn giàu chất xơ, kali, magie, vitamin K, vitamin B6 và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột; các vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Chất xơ trong sung cũng có thể góp phần làm chậm hấp thu đường, nhưng người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý khẩu phần, đặc biệt khi ăn sung khô do loại quả này chứa nhiều đường tự nhiên.

Quả sung không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, đặc biệt là canxi. Trong 100g sung tươi có khoảng 35mg canxi, trong khi sung khô chứa tới 162mg. Nhờ đó, loại quả này có thể góp phần bổ sung canxi từ thực vật cho người ăn chay, hỗ trợ duy trì sức khỏe xương và răng.

Quả sung có những tác động tích cực lên làn da, đặc biệt trong các tình trạng viêm da dị ứng, khô da hoặc ngứa do dị ứng. Nhờ vào các vitamin A, vitamin C, khoáng chất từ quả sung có khả năng chống oxy hóa trên tế bào da giúp làm chậm sự hình thành nếp nhăn trên da do quá trình lão hóa gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng tóc chắc khoẻ

Quả sung rất giàu sắt - một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khỏe mạnh của tóc. Ngoài ra, các vitamin nhóm B cùng với đồng, magie,... giúp bảo vệ chân tóc giúp tóc luôn chắc khỏe, ngăn ngừa gãy tóc rụng tóc.

Bảo vệ thị lực

Trong quả sung có chứa vitamin A - một vitamin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và duy trì sức khỏe cho đôi mắt. Vitamin A là hợp chất thân dầu, ở mắt vitamin A tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ bề mặt mắt giúp bảo vệ giác mạc khỏi các tác nhân gây hại như bụi bẩn, ánh sáng xanh, tia UV,...

Cải thiện hệ tiêu hoá

Thành phần chất xơ có trong quả sung là nguồn thức ăn cần thiết giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, góp phần cải thiện quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa các tình trạng như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu,...

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì hoạt động của hệ thần kinh

Các vitamin nhóm B có trong quả sung giúp duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong cung cấp năng lượng cho tế bào thần kinh. Ngoài ra, vitamin B1 giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng khả năng sáng tạo.

Cách bổ sung quả sung vào chế độ ăn chay

Người ăn chay có thể kết hợp quả sung với nhiều thực phẩm để làm phong phú thực đơn như:

Ăn sung tươi: Cắt nhỏ, trộn cùng rau củ hoặc trái cây làm salad.

Làm sinh tố: Xay sung tươi hoặc sung khô với sữa thực vật như sữa hạnh nhân, sữa óc chó.

Kết hợp ngũ cốc: Thêm sung khô vào yến mạch, granola hoặc cháo.

Ăn nhẹ: Dùng sung khô làm bữa phụ giữa các bữa chính.

Làm bánh chay: Nghiền hoặc cắt nhỏ sung để tạo vị ngọt tự nhiên, giảm nhu cầu sử dụng đường tinh luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Sung khô thuận tiện bảo quản và có hàm lượng canxi cao hơn sung tươi trên cùng khối lượng do lượng nước giảm, khiến dưỡng chất cô đặc. Tuy nhiên, loại quả này cũng chứa nhiều đường và năng lượng hơn. Vì vậy, nên ưu tiên sung khô không bổ sung đường, ít phụ gia và sử dụng với khẩu phần hợp lý.