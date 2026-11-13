Điểm danh 5 loại rau quen thuộc giàu canxi tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Một số loại rau củ, nhất là các loại rau lá xanh không chỉ cung cấp canxi mà còn đi kèm vitamin K và magie - các dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu và gắn canxi vào xương hiệu quả hơn.

Giá đỗ cung cấp protein, vitamin và khoáng chất như mangan, canxi, đồng, góp phần duy trì hoạt động cơ thể và hỗ trợ sức khỏe xương. Thực phẩm này còn chứa phytoestrogen và isoflavone, những hợp chất được nghiên cứu về vai trò trong quá trình chuyển hóa xương. Ngoài ra, giá đỗ giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng , hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe mắt.

Rau chân vịt

Rau chân vịt (cải bó xôi) giàu canxi, vitamin K, vitamin A và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương và bảo vệ tế bào. Rau còn chứa neoxanthin, hợp chất đang được nghiên cứu về tác động đối với tế bào ung thư tuyến tiền liệt, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định khả năng phòng ngừa bệnh. Đáng lưu ý, hàm lượng oxalat trong rau có thể cản trở hấp thu canxi, vì vậy không nên xem đây là nguồn bổ sung canxi duy nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Cần tây ít calo, giàu vitamin K và vitamin A. Trong đó, vitamin K hỗ trợ chuyển hóa canxi và duy trì sức khỏe xương, còn vitamin A tốt cho thị lực và hệ miễn dịch. Dù không phải nguồn canxi vượt trội, cần tây vẫn giúp đa dạng thực đơn khi kết hợp với các thực phẩm giàu canxi khác.

Rau dền

Rau dền đỏ giàu canxi, vitamin K và sắt. Vitamin K hỗ trợ chuyển hóa xương, duy trì độ chắc khỏe của hệ xương, trong khi sắt cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu. Đây cũng là loại rau giúp phụ nữ mang thai đa dạng nguồn cung cấp dưỡng chất, nhưng không thể thay thế các thực phẩm giàu canxi hoặc viên bổ sung theo chỉ định.

Đậu bắp

Đậu bắp chứa cả canxi, magie và vitamin K, những dưỡng chất đặc biệt quan trọng cho sức khỏe xương. Sự đặc biệt của đậu bắp còn nằm ở lớp chất nhầy tự nhiên bên trong, một dạng chất xơ hòa tan, khi đi vào ruột chất nhầy này đóng vai trò như một lớp gel làm chậm quá trình tiêu hóa và điều hòa lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chế biến rau củ giàu canxi

Chọn rau an toàn: Ưu tiên rau trồng hữu cơ, rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước chảy để loại bỏ bẩn và ký sinh trùng.

Nấu chín vừa tới: Việc nấu chín giúp giảm bớt các chất cản trở hấp thu canxi (như oxalat) nhưng không nên đun quá lâu làm hao hụt vitamin.

Kết hợp bổ sung vitamin D: Vitamin D điều hòa hàm lượng canxi trong máu và xương giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung thực phẩm giàu canxi, cần lưu ý thường xuyên vận động ngoài trời và tắm nắng sớm giúp cơ thể tổng hợp vitamin D để hấp thụ tối đa lượng canxi từ thực phẩm.