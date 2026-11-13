Thu dọn đồ đạc sau tang lễ của bố chồng, tôi ngỡ ngàng tìm thấy tờ giấy lạ dưới gối của ông

Tâm sự gia đình 13/11/2026 03:00

Tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc bố chồng và con cái. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, anh muốn tôi ở nhà lo toan cho gia đình, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ tham vọng với sự nghiệp, sẵn sàng ở nhà để chồng an tâm đi làm.

Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm. Tôi và chồng thường phải ở xa nhau vì công việc của chồng phải đi công tác nhiều. Tôi không tủi thân, chỉ thấy cả hai như thời mới yêu nhau, tình cảm luôn nồng cháy như lúc đầu.

Tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc bố chồng và con cái. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, anh muốn tôi ở nhà lo toan cho gia đình, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ tham vọng với sự nghiệp, sẵn sàng ở nhà để chồng an tâm đi làm.

Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách. Nhưng với cháu ngoại thì ông rất cưng chiều. Nhưng tôi là phận con dâu, ngoài việc nói với chồng tâm sự của mình thì cũng không thể nói thẳng với bố chồng. Chồng tôi thương bố, nói rằng vì cháu ngoại không ở gần nhiều nên ông sẽ thiên vị hơn một chút.

 

Thu dọn đồ đạc sau tang lễ của bố chồng, tôi ngỡ ngàng tìm thấy tờ giấy lạ dưới gối của ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà. Chúng tôi đành phải thuê bác sĩ gia đình để chăm sóc ông. Sức khỏe của bố chồng yếu dần rồi qua đời.

Sau khi làm đáng tang cho bố chồng, tôi vào phòng ông để dọn dẹp đồ đạc. Khi dọn giường của bố chồng, tôi phát hiện trong gối của bố chồng có vật gì đó, ban đầu tôi cứ nghĩ là tiền. Nhưng đến khi mở ra xem, tôi chết sững khi thấy đó là một tờ giấy khám thai cùng một kết quả xét nghiệm ADN.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bố chồng chẳng mấy khi gần gũi với cháu nội, mà chỉ thích cháu ngoại đến chơi. Ông đã phát hiện ra bí mật của con dâu từ lâu rồi.

Tờ giấy khám thai kia là của tôi. Dù tôi và chồng có xảy ra quan hệ trước khi cưới nhau nhưng tôi biết đứa trẻ này không phải con của chồng. Vì tôi từng có tình một đêm với người bạn thân trong một lần say xỉn. Khi biết mình có thai, vì quá hoảng sợ mà tôi đã vứt nó vào sọt sác. Chẳng ngờ được, bố chồng tôi đã thấy, ông còn đi xét nghiệm ADN để chắc chắn không phải là cháu nội của mình.

Còn tôi thì vẫn sống cùng chồng, chưa một lần dám đem tóc của con đi xét nghiệm. Vì tôi không dám đối mặt với sự thật, tự lừa gạt bản thân đứa trẻ là con ruột của chồng. Nhưng suốt bao năm ở cùng, bố chồng tôi vẫn một mực giữ im lặng. Chắc vì ông thương con trai sẽ tổn thương, ông cũng rất khổ tâm.

Giờ bố chồng đã mất, tôi càng thấy hoảng loạn, dằn vặt. Tôi thật sự cảm thấy bất an, tôi có nên nói hết sự thật với chồng hay không?

Cứ ngỡ cháu dễ nuôi vì không quấy khóc, đến khi quan sát chị dâu tôi mới hiểu lý do phía sau

Cứ ngỡ cháu dễ nuôi vì không quấy khóc, đến khi quan sát chị dâu tôi mới hiểu lý do phía sau

Bố mẹ tôi thuê người giúp việc nên chị dâu không phải vất vả làm gì. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, chỉ mong con dâu sớm sinh cháu để ông bà ẵm bồng. Nhưng chị dâu tôi thì sợ sinh con sẽ mất dáng, vậy là cứ chần chừ khiến bố mẹ chồng sốt ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (13/11/2026), 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Cuối ngày hôm nay (13/11/2026), 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thu dọn đồ đạc sau tang lễ của bố chồng, tôi ngỡ ngàng tìm thấy tờ giấy lạ dưới gối của ông

Thu dọn đồ đạc sau tang lễ của bố chồng, tôi ngỡ ngàng tìm thấy tờ giấy lạ dưới gối của ông

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Chỉ vì tò mò đọc tờ giấy lạ, tôi phát hiện sự thật phũ phàng về người con gái luôn tỏ ra ngoan hiền

Chỉ vì tò mò đọc tờ giấy lạ, tôi phát hiện sự thật phũ phàng về người con gái luôn tỏ ra ngoan hiền

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Mỗi lần đi ngang qua nhà chồng cũ, hành động quen thuộc và món đồ anh gửi lại luôn khiến tôi băn khoăn

Mỗi lần đi ngang qua nhà chồng cũ, hành động quen thuộc và món đồ anh gửi lại luôn khiến tôi băn khoăn

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Thấy hàng xóm bất ngờ lắp camera hướng sang nhà mình, tôi sang hỏi chuyện thì ngỡ ngàng trước bí mật của vợ

Thấy hàng xóm bất ngờ lắp camera hướng sang nhà mình, tôi sang hỏi chuyện thì ngỡ ngàng trước bí mật của vợ

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước
Tò mò đọc tờ giấy giấu trong phòng ngủ, tôi thất vọng đến mức không tin nổi người con gái ngoan hiền ấy

Tò mò đọc tờ giấy giấu trong phòng ngủ, tôi thất vọng đến mức không tin nổi người con gái ngoan hiền ấy

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/11/2026, 3 con giáp SỐ HƯỞNG LỘC TRỜI, Thần Tài gõ cửa, xoe tay ra hứng tiền, mọi điều viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/11/2026, 3 con giáp SỐ HƯỞNG LỘC TRỜI, Thần Tài gõ cửa, xoe tay ra hứng tiền, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Tình cờ gặp lại người cũ, một câu nói của anh khiến tôi trằn trọc suy nghĩ khi nằm cạnh chồng

Tình cờ gặp lại người cũ, một câu nói của anh khiến tôi trằn trọc suy nghĩ khi nằm cạnh chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đi tìm chồng lúc nửa đêm, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến việc anh đang làm ở phòng chị dâu

Đi tìm chồng lúc nửa đêm, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến việc anh đang làm ở phòng chị dâu

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Vừa về nhà sau cả tháng xa cách, câu nói lúc nửa đêm của hàng xóm khiến vợ tôi sững sờ

Vừa về nhà sau cả tháng xa cách, câu nói lúc nửa đêm của hàng xóm khiến vợ tôi sững sờ

Ngoại tình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 13/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Sáu 13/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Điểm danh 4 loại trái cây nhiều đường, chị em đang giảm cân cần lưu ý

Điểm danh 4 loại trái cây nhiều đường, chị em đang giảm cân cần lưu ý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm chồng lúc nửa đêm, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến việc anh đang làm ở phòng chị dâu

Đi tìm chồng lúc nửa đêm, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến việc anh đang làm ở phòng chị dâu

Cứ ngỡ cháu dễ nuôi vì không quấy khóc, đến khi quan sát chị dâu tôi mới hiểu lý do phía sau

Cứ ngỡ cháu dễ nuôi vì không quấy khóc, đến khi quan sát chị dâu tôi mới hiểu lý do phía sau

Bước chân vào nhà rồi lại lặng lẽ quay đi, tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Bước chân vào nhà rồi lại lặng lẽ quay đi, tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Vừa mở cửa bước vào thấy vợ ngồi bên đàn ông lạ, khoảnh khắc ấy làm tôi sụp đổ rồi lặng lẽ quay lưng

Vừa mở cửa bước vào thấy vợ ngồi bên đàn ông lạ, khoảnh khắc ấy làm tôi sụp đổ rồi lặng lẽ quay lưng

Nhầm tưởng chồng quay đầu khi ngày nào cũng về nhà, khoảnh khắc sự thật hé lộ làm tôi sụp đổ

Nhầm tưởng chồng quay đầu khi ngày nào cũng về nhà, khoảnh khắc sự thật hé lộ làm tôi sụp đổ

Mất tăm 3 năm rồi mang vàng tới xin nối lại tình xưa, khoảnh khắc thấy thứ trên tay đứa bé khiến chồng cũ tái mét mặt mày

Mất tăm 3 năm rồi mang vàng tới xin nối lại tình xưa, khoảnh khắc thấy thứ trên tay đứa bé khiến chồng cũ tái mét mặt mày