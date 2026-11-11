Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi

Sao quốc tế 11/11/2026 14:30

Lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê 2026 trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi chương trình lên sóng. Bên cạnh sự xuất hiện nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh, phần dẫn dắt của MC Lam Vũ và chất lượng các tiết mục biểu diễn cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tâm điểm chú ý của sự kiện là Triệu Lệ Dĩnh. Xuất hiện với tư cách giám khảo, nữ diễn viên nhanh chóng thu hút ống kính nhờ ngoại hình rạng rỡ và phong thái tự tin. Đặc biệt, khoảnh khắc cô ôm diễn viên Vương Nhân Quân được chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề bàn luận trên Weibo.

Vương Nhân Quân vốn là diễn viên thực lực, từng được ghi nhận với giải thưởng Phi Thiên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, tên tuổi của anh lại được nhắc đến nhiều thông qua màn tương tác với Triệu Lệ Dĩnh. Điều đó phần nào cho thấy sức hút truyền thông mạnh mẽ của nữ diễn viên sinh năm 1987.

Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi - Ảnh 1

Dù vậy, việc một khoảnh khắc bên lề chiếm phần lớn sự chú ý cũng khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về sức hút thực sự của lễ khai mạc. Theo họ, một sự kiện điện ảnh lớn cần được quan tâm nhờ chất lượng tác phẩm, thành tựu nghệ thuật và những gương mặt có đóng góp cho ngành công nghiệp, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào độ nổi tiếng của một ngôi sao.

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, MC Lam Vũ cũng trở thành nhân vật gây tranh luận. Là người dẫn chương trình quen thuộc tại các sự kiện điện ảnh lớn như Kim Kê và Bách Hoa, cô có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, nữ MC nhận về không ít nhận xét trái chiều.

Một số khán giả cho rằng cách dẫn dắt của Lam Vũ thiếu sự mới mẻ, biểu cảm chưa linh hoạt và phần đọc lời dẫn còn khá khuôn mẫu. Trong khi đó, MC Vương Diệu Khánh được đánh giá có phần nổi bật hơn nhờ phong thái tự nhiên, khả năng tương tác linh hoạt. Ngoại hình của Lam Vũ cũng trở thành đề tài bàn tán sau khi những hình ảnh cận cảnh được lan truyền.

Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi - Ảnh 2

Không chỉ người dẫn chương trình, các tiết mục biểu diễn trên sân khấu cũng chưa đáp ứng kỳ vọng. Phần mở màn bị nhận xét thiếu điểm nhấn, cách dàn dựng chưa tạo được sự kết nối rõ nét với chủ đề điện ảnh. Những tiết mục tiếp theo cũng bị cho là còn công thức, chưa mang đến cảm giác mới mẻ hay khoảnh khắc thực sự bùng nổ.

Những tranh luận trên xuất hiện trong bối cảnh Kim Kê được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh quan trọng của Trung Quốc. Đây không chỉ là dịp vinh danh nghệ sĩ, đạo diễn và các nhà làm phim mà còn phản ánh diện mạo, sức sống của nền điện ảnh nước này.

Vì vậy, bên cạnh quy mô tổ chức và sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng, khán giả kỳ vọng ban tổ chức chú trọng hơn đến chất lượng nội dung, tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật. Một lễ hội điện ảnh thực sự hấp dẫn cần tạo được dấu ấn bằng chính những thành tựu mà nó tôn vinh.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 39 diễn ra ở Hạ Môn (Trung Quốc), Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân trở thành tâm điểm chú ý với màn hội ngộ đầy tình cảm sau 7 năm. Vừa nhìn thấy đồng nghiệp, nữ diễn viên đã chủ động tiến đến ôm thân thiết. Sau đó, cả hai ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, khiến khán giả không khỏi nhớ đến mối quan hệ anh em từng gây thương nhớ trong bộ phim Minh Lan truyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao trung sao hoa ngữ cbiz tin tức sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm

Lễ khai mạc Kim Kê 2026 gây tranh luận, Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý

Lễ khai mạc Kim Kê 2026 gây tranh luận, Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39

Triệu Lệ Dĩnh sánh vai Huỳnh Hiểu Minh, đảm nhận trọng trách mới tại Kim Kê 2026

Triệu Lệ Dĩnh sánh vai Huỳnh Hiểu Minh, đảm nhận trọng trách mới tại Kim Kê 2026

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán

Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn 50 xe trên đường cao tốc, nhiều người bị thương

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn 50 xe trên đường cao tốc, nhiều người bị thương

Video 1 giờ 22 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội

Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95

Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Bé gái bị bỏ quên trong ô tô, người đàn ông bị bắt

Bé gái bị bỏ quên trong ô tô, người đàn ông bị bắt

Video 2 giờ 22 phút trước
Danh tính thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông

Danh tính thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Bé 12 tuổi ho dữ dội, bác sĩ phát hiện dị vật bất ngờ trong đường thở

Bé 12 tuổi ho dữ dội, bác sĩ phát hiện dị vật bất ngờ trong đường thở

Sức khỏe 2 giờ 44 phút trước
Chị dâu đi bặt tăm 3 tháng bất ngờ bế đứa bé sơ sinh về nhà, chị cất lời làm anh tôi rụng rời sụp đổ

Chị dâu đi bặt tăm 3 tháng bất ngờ bế đứa bé sơ sinh về nhà, chị cất lời làm anh tôi rụng rời sụp đổ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, của nả đầy nhà, lộc lá xum xuê, Hồng Phúc dồi dào

Qua đêm nay, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, của nả đầy nhà, lộc lá xum xuê, Hồng Phúc dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Chiết Ánh Trăng' gây thất vọng, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chưa thể nối tiếp thành công của đàn chị

'Chiết Ánh Trăng' gây thất vọng, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chưa thể nối tiếp thành công của đàn chị

Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội

Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội

Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95

Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95

Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ với lối sống không nhà, không xe, nhiều năm chỉ ở khách sạn

Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ với lối sống không nhà, không xe, nhiều năm chỉ ở khách sạn

Dương Siêu Việt gây bất ngờ với diễn xuất tiến bộ, thoát mác 'thảm họa diễn xuất' nhờ phim mới

Dương Siêu Việt gây bất ngờ với diễn xuất tiến bộ, thoát mác 'thảm họa diễn xuất' nhờ phim mới

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm