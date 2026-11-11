Vương Nhân Quân vốn là diễn viên thực lực, từng được ghi nhận với giải thưởng Phi Thiên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, tên tuổi của anh lại được nhắc đến nhiều thông qua màn tương tác với Triệu Lệ Dĩnh. Điều đó phần nào cho thấy sức hút truyền thông mạnh mẽ của nữ diễn viên sinh năm 1987.

Tâm điểm chú ý của sự kiện là Triệu Lệ Dĩnh . Xuất hiện với tư cách giám khảo, nữ diễn viên nhanh chóng thu hút ống kính nhờ ngoại hình rạng rỡ và phong thái tự tin. Đặc biệt, khoảnh khắc cô ôm diễn viên Vương Nhân Quân được chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề bàn luận trên Weibo.

Dù vậy, việc một khoảnh khắc bên lề chiếm phần lớn sự chú ý cũng khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về sức hút thực sự của lễ khai mạc. Theo họ, một sự kiện điện ảnh lớn cần được quan tâm nhờ chất lượng tác phẩm, thành tựu nghệ thuật và những gương mặt có đóng góp cho ngành công nghiệp, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào độ nổi tiếng của một ngôi sao.

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, MC Lam Vũ cũng trở thành nhân vật gây tranh luận. Là người dẫn chương trình quen thuộc tại các sự kiện điện ảnh lớn như Kim Kê và Bách Hoa, cô có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, nữ MC nhận về không ít nhận xét trái chiều.

Một số khán giả cho rằng cách dẫn dắt của Lam Vũ thiếu sự mới mẻ, biểu cảm chưa linh hoạt và phần đọc lời dẫn còn khá khuôn mẫu. Trong khi đó, MC Vương Diệu Khánh được đánh giá có phần nổi bật hơn nhờ phong thái tự nhiên, khả năng tương tác linh hoạt. Ngoại hình của Lam Vũ cũng trở thành đề tài bàn tán sau khi những hình ảnh cận cảnh được lan truyền.

Không chỉ người dẫn chương trình, các tiết mục biểu diễn trên sân khấu cũng chưa đáp ứng kỳ vọng. Phần mở màn bị nhận xét thiếu điểm nhấn, cách dàn dựng chưa tạo được sự kết nối rõ nét với chủ đề điện ảnh. Những tiết mục tiếp theo cũng bị cho là còn công thức, chưa mang đến cảm giác mới mẻ hay khoảnh khắc thực sự bùng nổ.

Những tranh luận trên xuất hiện trong bối cảnh Kim Kê được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh quan trọng của Trung Quốc. Đây không chỉ là dịp vinh danh nghệ sĩ, đạo diễn và các nhà làm phim mà còn phản ánh diện mạo, sức sống của nền điện ảnh nước này.

Vì vậy, bên cạnh quy mô tổ chức và sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng, khán giả kỳ vọng ban tổ chức chú trọng hơn đến chất lượng nội dung, tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật. Một lễ hội điện ảnh thực sự hấp dẫn cần tạo được dấu ấn bằng chính những thành tựu mà nó tôn vinh.