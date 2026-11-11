Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ với lối sống không nhà, không xe, nhiều năm chỉ ở khách sạn

Sao quốc tế 11/11/2026 13:53

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Weibo khi chủ đề “không mua nhà, không mua xe, nhiều năm sống tại khách sạn” leo lên vị trí tìm kiếm nóng. Dù là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Cbiz, sở hữu thu nhập đáng mơ ước và danh tiếng lớn, mỹ nhân Tân Cương lại có lối sống đơn giản, ít chú trọng việc tích lũy tài sản cá nhân.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa mua bất động sản hay ô tô, không tham gia đầu tư chứng khoán và cũng không nắm giữ cổ phần tại công ty truyền thông Gia Hành.

Trong chương trình Đưa 100 cô gái về nhà ghi hình năm 2019, nữ diễn viên từng tiết lộ cô đã sống chủ yếu tại khách sạn từ năm 18 tuổi. Đồ đạc cá nhân của người đẹp không nhiều, có thể thu gọn trong một chiếc vali. Những vật dụng sử dụng hằng ngày cũng không nhất thiết phải là hàng hiệu đắt tiền.

Lý giải cho lựa chọn này, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết mỗi năm cô phải di chuyển bằng máy bay hơn 100 lần, liên tục đi lại giữa các thành phố để tham gia sự kiện và ghi hình. Với lịch trình dày đặc, việc có một nơi ở cố định đôi khi không mang lại nhiều tiện ích. Nữ diễn viên từng hài hước đặt câu hỏi: “Mua một căn nhà chỉ để chứa vali sao?”.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ với lối sống không nhà, không xe, nhiều năm chỉ ở khách sạn - Ảnh 1

Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng thuê phòng dài hạn tại khách sạn là lựa chọn hợp lý đối với nghệ sĩ thường xuyên vắng nhà. Hình thức lưu trú này giúp tiết kiệm thời gian quản lý, bởi các dịch vụ như dọn phòng, an ninh, điện nước và bảo trì đều được khách sạn đảm nhiệm.

Ngoài ra, việc không có địa chỉ nhà riêng cố định còn được cho là giúp người nổi tiếng hạn chế nguy cơ bị xâm phạm đời tư, tránh tình trạng người lạ tìm đến nơi ở hoặc theo dõi lịch trình cá nhân.

Một bộ phận khán giả nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba có nhu cầu vật chất khá thấp, không quá coi trọng chuyện sở hữu nhà cửa hay xe sang. Đáng chú ý, dù tiết kiệm trong sinh hoạt cá nhân, cô lại được nhận xét là hào phóng với người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khách sạn dù tiện nghi đến đâu vẫn khó thay thế cảm giác ấm áp và riêng tư của một mái nhà.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ với lối sống không nhà, không xe, nhiều năm chỉ ở khách sạn - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô ra mắt năm 2013 qua bộ phim A Na Nhĩ Hãn, sau đó gây chú ý với Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Năm 2018, người đẹp trở thành Nữ thần Kim Ưng thứ bảy.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón, đồng thời giữ vai trò đại sứ cho các nhãn hàng như Dior, Mikimoto và Clarins. Lối sống khác biệt của nữ diễn viên một lần nữa cho thấy quan niệm về thành công và sự giàu có không nhất thiết phải gắn liền với nhà sang, xe đẹp.

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