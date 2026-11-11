Lý Nhược Đồng tái ngộ Trần Nghiên Hy, hai nàng Tiểu Long Nữ khiến dân tình trầm trồ

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với diện mạo trẻ trung và vóc dáng săn chắc. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy dài đính kim sa tông tối, kết hợp thiết kế corset mang cảm hứng giáp sắt. Trang phục cá tính giúp cô khoe vòng eo thon gọn cùng cơ bụng nổi rõ. Đáng chú ý, Lý Nhược Đồng còn hài hước gọi tạo hình lần này là "Long nữ Cyber", đồng thời chia sẻ: "Hôm nay tôi không phải Tiểu Long Nữ, mà là Long nữ Cyber".

Tối 9/11, tại Figaro Fashion Gala, Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy có dịp gặp gỡ, chụp ảnh chung. Khoảnh khắc thân thiết của hai người nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trần Nghiên Hy còn đăng tải bức ảnh nắm tay đàn chị cùng lời nhắn trìu mến: "Thời gian vui vẻ bên dì!". Cách xưng hô thân mật khiến người hâm mộ thích thú.

Trong khi đó, Trần Nghiên Hy, 43 tuổi, lựa chọn chiếc váy ngắn ôm sát màu vàng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và nữ tính. Dù theo đuổi hai phong cách khác biệt, cả hai vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái. Đặc biệt, màn đứng chung khung hình của hai nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ nhớ lại những phiên bản kiếm hiệp từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp phiên bản TVB năm 1995, đóng cặp cùng Cổ Thiên Lạc. Hình ảnh mỹ nhân diện trang phục trắng, mái tóc đen dài và vẻ đẹp thoát tục đã trở thành một trong những hình tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều năm qua, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ bí quyết tập luyện, giữ gìn vóc dáng.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, được biết đến qua bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi trước khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản năm 2014. Dù tạo hình từng gây tranh cãi, cô vẫn để lại dấu ấn riêng. Tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận ly hôn Trần Hiểu sau gần 9 năm chung sống. Sau biến cố hôn nhân, cô dần trở lại với công việc, dành thời gian chăm sóc con trai. Gần đây, cô gây chú ý với phim Thư kích hồ điệp, đóng cùng Châu Kha Vũ.

Ngoài cuộc hội ngộ của hai nàng Tiểu Long Nữ, sự kiện còn có sự góp mặt của Triệu Nhã Chi. Khoảnh khắc ba mỹ nhân thuộc những thế hệ khác nhau cùng xuất hiện trở thành điểm nhấn thú vị, cho thấy sức hút bền bỉ của những nhan sắc từng làm nên ký ức đẹp của màn ảnh Hoa ngữ.