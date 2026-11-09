Châu Nhuận Phát U71 vẫn chạy bộ 5 km mỗi ngày, phong độ đáng kinh ngạc

Sao quốc tế 09/11/2026 15:35

Ở tuổi 71, Châu Nhuận Phát vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thể trạng khỏe mạnh và lối sống năng động. Dù đã bước sang tuổi thất thập, nam diễn viên vẫn duy trì thói quen chạy bộ khoảng 5 km mỗi ngày, kết hợp leo núi và tập thái cực quyền.

Ở tuổi 71, Châu Nhuận Phát vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thể trạng khỏe mạnh và lối sống năng động. Dù đã bước sang tuổi thất thập, nam diễn viên vẫn duy trì thói quen chạy bộ khoảng 5 km mỗi ngày, kết hợp leo núi và tập thái cực quyền. Với tài tử Hong Kong, mục tiêu của việc rèn luyện không nằm ở thành tích hay tốc độ mà là giữ gìn sức khỏe, sức bền và sự linh hoạt khi tuổi tác ngày càng cao.

Theo The Star, Châu Nhuận Phát bắt đầu chạy bộ cách đây khoảng 10 năm. Ban đầu, đây chỉ là phương pháp giúp ông giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim Đổ thành phong vân 3. Thời điểm đó, nam diễn viên kết hợp chạy bộ với thói quen leo núi vào mỗi buổi sáng. Sau hơn nửa năm kiên trì, ông giảm khoảng 13,5 kg và có được vóc dáng phù hợp với yêu cầu của nhân vật.

Châu Nhuận Phát U71 vẫn chạy bộ 5 km mỗi ngày, phong độ đáng kinh ngạc - Ảnh 1

Không ngờ, hoạt động ban đầu chỉ nhằm phục vụ công việc lại trở thành thói quen gắn bó lâu dài với Châu Nhuận Phát. Trong gần 8 năm qua, ông duy trì cự ly chạy khoảng 5 km mỗi ngày. Ngay cả khi lịch trình bận rộn, nam diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian vận động, xem đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.

Đáng chú ý, tháng 1/2026, khi vừa bước sang tuổi 70, Châu Nhuận Phát tiếp tục tham gia cự ly 10 km tại giải Standard Chartered Hong Kong Marathon. Trước đó, vào năm 2025, ông còn hoàn thành đường chạy bán marathon dài 21 km với thành tích 2 giờ 24 phút 33 giây. Những con số này cho thấy sức bền đáng nể của tài tử ở độ tuổi mà nhiều người đã hạn chế các hoạt động thể chất cường độ cao.

Châu Nhuận Phát U71 vẫn chạy bộ 5 km mỗi ngày, phong độ đáng kinh ngạc - Ảnh 2

Bên cạnh chạy bộ, Châu Nhuận Phát còn duy trì nhiều hình thức vận động khác như leo núi cùng bạn bè, tập thái cực quyền, kéo giãn cơ thể và massage bàn chân. Việc kết hợp đa dạng bài tập giúp ông rèn luyện nhiều nhóm cơ, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và duy trì sự dẻo dai.

Chế độ ăn uống cũng là yếu tố được nam diễn viên quan tâm. Ông hạn chế đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ, món ăn quá mặn và thịt chế biến sẵn. Rượu bia cùng các loại đồ uống chứa nhiều đường cũng không nằm trong thói quen sinh hoạt của tài tử.

Không phô trương hay chạy theo những phương pháp chăm sóc sức khỏe cầu kỳ, Châu Nhuận Phát lựa chọn lối sống giản dị, kiên trì vận động mỗi ngày. Ở tuổi 71, hình ảnh nam diễn viên bền bỉ trên những cung đường chạy bộ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người về việc duy trì sức khỏe và tinh thần tích cực khi bước vào tuổi xế chiều.

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