Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Sao quốc tế 12/11/2025 15:39

Nhờ bạn thân Châu Nhuận Phát, nghệ sĩ gạo cội Lư Hải Bằng đã 'thoát khỏi cửa tử'.

Tại buổi giới thiệu liveshow cá nhân diễn ra hôm 11/11, nghệ sĩ gạo cội Lư Hải Bằng đi lại nhanh nhẹn, tinh thần khỏe mạnh. Mấy năm trước, sức khỏe ông kém, mắc các bệnh như tiểu đường, tim, từng nhập viện phẫu thuật. Một số người nói ông "chỉ sống đến 79 tuổi". Bấy giờ, diễn viên luôn cảm thấy kiệt sức, khó thở, nhấc chân lên cũng thấy nặng nề.

Ông Lư Hải Bằng gọi đó là giai đoạn đen tối nhất. Nhờ bạn thân Châu Nhuận Phát, ông "thoát khỏi cửa tử". Bấy giờ, hàng ngày Châu Nhuận Phát đưa đón nghệ sĩ ra ngoài rèn luyện sức khỏe, đi bộ, chạy, leo núi. Châu Nhuận Phát thường nói những câu tích cực để khích lệ tinh thần Lư Hải Bằng.

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát - Ảnh 1

Sau khi vận động, Châu Nhuận Phát giúp đàn anh massage cổ chân và bàn chân, làm ông thoải mái, dễ chịu. Vì thế Lư Hải Bằng hiếm khi bỏ tập.

Nhờ sự cổ vũ, bầu bạn đó, từ chỗ lên xuống xe cũng thấy cơ thể nặng nề, đến nay Lư Hải Bằng có thể luyện tập để tổ chức đêm nhạc diễn ra đầu năm 2026, nhằm kỷ niệm 60 năm hoạt động lĩnh vực biểu diễn.

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát - Ảnh 2

Những năm qua, Lư Hải Bằng và Châu Nhuận Phát duy trì thói quen rèn thể chất, thường hẹn nhau chạy cùng. Hai người quen nhau năm 1973, là bạn học ở lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB.

Ông Lư góp mặt trong khoảng 100 phim của hãng, như Thư kiếm ân cừu lục 1976, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978, Thiên vương quần anh hội, Phong Thần bảng, Dương gia tướng, Quan Thế Âm, Bảo liên đăng, Thất tỉ muội, Tái sinh duyên, Thâm cung nội chiến, Tửu điếm phong vân, Thi công kỳ án. Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ hiện tại là Lương Thu Mi, ông có ba người con.

Theo On, Châu Nhuận Phát truyền cảm hứng vận động, rèn thể lực cho nhiều diễn viên. Lưu Gia Linh từng tiết lộ biết ơn Châu Nhuận Phát giúp cô đam mê môn leo núi, cô có thể vừa chạy vừa đi bộ được hơn 22 km, mệt nhưng thấy hạnh phúc.

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích sau khi chụp hình cùng người hâm mộ

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích sau khi chụp hình cùng người hâm mộ

Cho đến hiện tại, Châu Nhuận Phát vẫn là một cái tên nổi tiếng không chỉ trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) mà còn được cả thế giới ngợi ca không ngớt. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại cảnh ông chạy bộ ở Thượng Hải gây tranh luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Nhuận Phát sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích sau khi chụp hình cùng người hâm mộ

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích sau khi chụp hình cùng người hâm mộ

Châu Nhuận Phát gây chú ý khi phản hồi tin đồn quyên hết tài sản cho từ thiện khi qua đời

Châu Nhuận Phát gây chú ý khi phản hồi tin đồn quyên hết tài sản cho từ thiện khi qua đời

Châu Nhuận Phát tổ chức buổi leo núi cùng bạn bè để mừng sinh nhật lần thứ 70

Châu Nhuận Phát tổ chức buổi leo núi cùng bạn bè để mừng sinh nhật lần thứ 70

Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ 'gây bão' khi hội ngộ tại tiệc sinh nhật

Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ 'gây bão' khi hội ngộ tại tiệc sinh nhật

Cuộc sống giản dị của Châu Nhuận Phát ở tuổi 70

Cuộc sống giản dị của Châu Nhuận Phát ở tuổi 70

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Đời sống 49 phút trước
Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Hậu trường 1 giờ 27 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp gặp thời đổi mệnh phú quý, tích góp tiền bạc, tụ tài cầu may, một bước thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp gặp thời đổi mệnh phú quý, tích góp tiền bạc, tụ tài cầu may, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành