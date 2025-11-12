Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Nhờ bạn thân Châu Nhuận Phát, nghệ sĩ gạo cội Lư Hải Bằng đã 'thoát khỏi cửa tử'.

Tại buổi giới thiệu liveshow cá nhân diễn ra hôm 11/11, nghệ sĩ gạo cội Lư Hải Bằng đi lại nhanh nhẹn, tinh thần khỏe mạnh. Mấy năm trước, sức khỏe ông kém, mắc các bệnh như tiểu đường, tim, từng nhập viện phẫu thuật. Một số người nói ông "chỉ sống đến 79 tuổi". Bấy giờ, diễn viên luôn cảm thấy kiệt sức, khó thở, nhấc chân lên cũng thấy nặng nề.

Ông Lư Hải Bằng gọi đó là giai đoạn đen tối nhất. Nhờ bạn thân Châu Nhuận Phát, ông "thoát khỏi cửa tử". Bấy giờ, hàng ngày Châu Nhuận Phát đưa đón nghệ sĩ ra ngoài rèn luyện sức khỏe, đi bộ, chạy, leo núi. Châu Nhuận Phát thường nói những câu tích cực để khích lệ tinh thần Lư Hải Bằng.

Sau khi vận động, Châu Nhuận Phát giúp đàn anh massage cổ chân và bàn chân, làm ông thoải mái, dễ chịu. Vì thế Lư Hải Bằng hiếm khi bỏ tập.

Nhờ sự cổ vũ, bầu bạn đó, từ chỗ lên xuống xe cũng thấy cơ thể nặng nề, đến nay Lư Hải Bằng có thể luyện tập để tổ chức đêm nhạc diễn ra đầu năm 2026, nhằm kỷ niệm 60 năm hoạt động lĩnh vực biểu diễn.

Những năm qua, Lư Hải Bằng và Châu Nhuận Phát duy trì thói quen rèn thể chất, thường hẹn nhau chạy cùng. Hai người quen nhau năm 1973, là bạn học ở lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB.

Ông Lư góp mặt trong khoảng 100 phim của hãng, như Thư kiếm ân cừu lục 1976, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978, Thiên vương quần anh hội, Phong Thần bảng, Dương gia tướng, Quan Thế Âm, Bảo liên đăng, Thất tỉ muội, Tái sinh duyên, Thâm cung nội chiến, Tửu điếm phong vân, Thi công kỳ án. Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ hiện tại là Lương Thu Mi, ông có ba người con.

Theo On, Châu Nhuận Phát truyền cảm hứng vận động, rèn thể lực cho nhiều diễn viên. Lưu Gia Linh từng tiết lộ biết ơn Châu Nhuận Phát giúp cô đam mê môn leo núi, cô có thể vừa chạy vừa đi bộ được hơn 22 km, mệt nhưng thấy hạnh phúc.

