Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới

Củ khoai lang là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid. Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.

Khoai lang là loại củ rất ngon và bổ dưỡng, có thể chế biến được rất nhiều món ngon. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa biết đến tác dụng của khoai lang đối với sức khỏe.

Khoai lang luộc được đánh giá cao nhờ chỉ số GI thấp, giúp glucose tăng chậm hơn sau bữa ăn. Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng cách luộc khiến tinh bột được hấp thu từ từ, qua đó hạn chế tình trạng tăng đường đột ngột, dưới đây là 3 lợi ích đáng chú ý.

Khoai lang luộc thường có GI ở mức thấp đến trung bình. So với tinh bột tinh chế hoặc khoai chế biến bằng cách chiên, nướng, phương pháp luộc được cho là giúp duy trì mức glucose ổn định hơn sau bữa ăn.

Giàu chất xơ và tinh bột kháng hỗ trợ chuyển hóa

Khoai lang luộc cung cấp chất xơ cùng tinh bột kháng – dạng carbohydrate không được hấp thu hoàn toàn ở ruột non mà tiếp tục được lên men tại đại tràng. Quá trình này tạo ra axit béo chuỗi ngắn, có liên quan đến việc hỗ trợ chuyển hóa và góp phần duy trì cân bằng đường máu trong chế độ ăn hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do không cần thêm nhiều dầu mỡ, khoai lang luộc cũng giúp kiểm soát tổng năng lượng nạp vào – yếu tố quan trọng trong quản lý cân nặng và sức khỏe chuyển hóa lâu dài.

Tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát năng lượng

Hàm lượng chất xơ cao và đặc tính tiêu hóa chậm giúp kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt và giảm nguy cơ nạp dư thừa năng lượng. Ăn cả vỏ (sau khi rửa sạch và chế biến đúng cách) còn giúp bổ sung thêm chất xơ, góp phần hạn chế tăng đường sau bữa ăn.

Ai nên hạn chế ăn khoai lang?

Mặc dù khoai lang mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, nhưng một số tình trạng sức khỏe vẫn nên hạn chế loại thực phẩm này. Nếu bạn đang có những vấn đề sức khỏe tương tự, bạn không nên ăn khoai lang quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Sau đây là những người không nên ăn khoai lang:

Ảnh minh họa: Internet

Người đang sử dụng thuốc tăng nồng độ kali. Khoai lang rất giàu kali và khi dùng chung với các loại thuốc làm tăng nồng độ kali trong cơ thể, chẳng hạn như thuốc chẹn beta, có thể gây ra hấp thụ kali quá mức vào cơ thể.

Những người có vấn đề về thận. Trong tình trạng thận hoạt động không tốt, lượng kali cao có thể gây hại cho sức khỏe. Khoai lang chứa nhiều oxalat có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận canxi-oxalat.