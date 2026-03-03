Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới

Dinh dưỡng 03/03/2026 11:00

Không chỉ giàu dinh dưỡng, khoai lang còn được xem là lựa chọn phù hợp cho người muốn kiểm soát và ổn định đường huyết khi sử dụng đúng cách.

Khoai lang là loại củ rất ngon và bổ dưỡng, có thể chế biến được rất nhiều món ngon. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa biết đến tác dụng của khoai lang đối với sức khỏe.

Củ khoai lang là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid. Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.

Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang luộc được đánh giá cao nhờ chỉ số GI thấp, giúp glucose tăng chậm hơn sau bữa ăn. Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng cách luộc khiến tinh bột được hấp thu từ từ, qua đó hạn chế tình trạng tăng đường đột ngột, dưới đây là 3 lợi ích đáng chú ý.

Chỉ số đường huyết thấp, giúp mức đường tăng chậm hơn

Khoai lang luộc thường có GI ở mức thấp đến trung bình. So với tinh bột tinh chế hoặc khoai chế biến bằng cách chiên, nướng, phương pháp luộc được cho là giúp duy trì mức glucose ổn định hơn sau bữa ăn.

Giàu chất xơ và tinh bột kháng hỗ trợ chuyển hóa

Khoai lang luộc cung cấp chất xơ cùng tinh bột kháng – dạng carbohydrate không được hấp thu hoàn toàn ở ruột non mà tiếp tục được lên men tại đại tràng. Quá trình này tạo ra axit béo chuỗi ngắn, có liên quan đến việc hỗ trợ chuyển hóa và góp phần duy trì cân bằng đường máu trong chế độ ăn hợp lý.

Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do không cần thêm nhiều dầu mỡ, khoai lang luộc cũng giúp kiểm soát tổng năng lượng nạp vào – yếu tố quan trọng trong quản lý cân nặng và sức khỏe chuyển hóa lâu dài.

Tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát năng lượng

Hàm lượng chất xơ cao và đặc tính tiêu hóa chậm giúp kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt và giảm nguy cơ nạp dư thừa năng lượng. Ăn cả vỏ (sau khi rửa sạch và chế biến đúng cách) còn giúp bổ sung thêm chất xơ, góp phần hạn chế tăng đường sau bữa ăn.

Ai nên hạn chế ăn khoai lang?

Mặc dù khoai lang mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, nhưng một số tình trạng sức khỏe vẫn nên hạn chế loại thực phẩm này. Nếu bạn đang có những vấn đề sức khỏe tương tự, bạn không nên ăn khoai lang quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Sau đây là những người không nên ăn khoai lang:

Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người đang sử dụng thuốc tăng nồng độ kali. Khoai lang rất giàu kali và khi dùng chung với các loại thuốc làm tăng nồng độ kali trong cơ thể, chẳng hạn như thuốc chẹn beta, có thể gây ra hấp thụ kali quá mức vào cơ thể.

Những người có vấn đề về thận. Trong tình trạng thận hoạt động không tốt, lượng kali cao có thể gây hại cho sức khỏe. Khoai lang chứa nhiều oxalat có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận canxi-oxalat.

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Chỉ với nguyên liệu khoai lang tím quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những món bánh "điểm 10 chất lượng". Dù là bánh bò truyền thống, cheesecake sang chảnh hay crepe ngàn lớp cầu kỳ, tất cả đều khoác lên mình màu tím quyến rũ cùng hương vị béo thơm, mướt mịn.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai lang khoai lang luộc dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chú rể tát cô dâu vì cô từ chối chấp nhận chồng mình trong đêm tân hôn

Mẹ chú rể tát cô dâu vì cô từ chối chấp nhận chồng mình trong đêm tân hôn

Video 1 giờ 0 phút trước
Bị vướng vào dây điện giăng giữa đường, người đàn ông đi xe máy bị chấn thương cổ tử vong

Bị vướng vào dây điện giăng giữa đường, người đàn ông đi xe máy bị chấn thương cổ tử vong

Video 1 giờ 5 phút trước
Khổ tận cam lai, sau ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có vật vã, của nả đầy nhà

Khổ tận cam lai, sau ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có vật vã, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Kết nối y tế - chìa khóa hỗ trợ bệnh nhân bệnh hiếm bền vững

Kết nối y tế - chìa khóa hỗ trợ bệnh nhân bệnh hiếm bền vững

Sống khỏe 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/3-5/3), 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/3-5/3), 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 36 phút trước
Xót xa: Bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe buýt trường học suốt 7 tiếng và cái kết

Xót xa: Bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe buýt trường học suốt 7 tiếng và cái kết

Video 1 giờ 37 phút trước
Bị đuối nước khi rơi xuống bể bơi, bé trai 3 tuổi được nữ bác sĩ cứu sống thần kỳ

Bị đuối nước khi rơi xuống bể bơi, bé trai 3 tuổi được nữ bác sĩ cứu sống thần kỳ

Tin y tế 1 giờ 53 phút trước
Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới

Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người "hắt hủi"

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người "hắt hủi"

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối "đại kỵ" với những thực phẩm sau đây

Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối "đại kỵ" với những thực phẩm sau đây

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể