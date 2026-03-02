Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Dinh dưỡng 02/03/2026 11:28

Rau chân vịt hay được gọi với cái tên là cải bó xôi và trong chúng luôn chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Rau chân vịt là gì?

Rau chân vịt (cải bó xôi) là loại rau lá xanh có phiến lá hình bầu dục, mép hơi răng cưa, gân lá rõ. Loại rau này được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó ở Việt Nam tập trung nhiều tại Đà Lạt và một số tỉnh phía Bắc.

Rau chân vịt: 'Vua của các loại rau lá xanh' và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giống như nhiều loại rau lá xanh khác, rau chân vịt giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nhờ vậy, đây được xem là thực phẩm bổ dưỡng, phù hợp với nhiều chế độ ăn uống lành mạnh.

Lợi ích khi ăn rau chân vịt thường xuyên

Hỗ trợ bảo vệ thị lực: Rau chân vịt chứa lutein và zeaxanthin - các sắc tố tích tụ ở trung tâm võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh. Nấu chín rau giải phóng nhiều chất chống oxy hóa hơn so với ăn sống. Rau chân vịt cũng giàu vitamin A, hỗ trợ duy trì thị lực khỏe mạnh.

Tốt cho tim: Rau chân vịt giàu nitrat tự nhiên, giúp cơ thể sản sinh oxit nitric để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh và cải thiện huyết áp. Magiê và folate trong rau cũng hỗ trợ sản xuất oxit nitric, trong khi vitamin K điều hòa canxi, hạn chế nguy cơ vôi hóa mạch máu, bảo vệ tim.

Rau chân vịt: 'Vua của các loại rau lá xanh' và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột: Chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột, trong khi chất xơ hòa tan tạo gel, giúp thức ăn di chuyển đều và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Chất xơ trong rau chân vịt còn hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và duy trì cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Bảo vệ não bộ: Rau chân vịt giàu vitamin K, lutein và folate, góp phần duy trì chức năng dẫn truyền thần kinh, sức khỏe não bộ. Loại rau này cũng giúp làm chậm suy giảm nhận thức theo tuổi tác và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Rau chân vịt có ăn sống được không?

Dù giàu dinh dưỡng, rau chân vịt lại chứa hàm lượng oxalate tương đối cao. Oxalate là hợp chất có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi và, nếu tích tụ lâu dài, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc thiếu hụt canxi.

Rau chân vịt: 'Vua của các loại rau lá xanh' và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc nấu chín có thể làm giảm từ 30-87% lượng oxalate trong rau chân vịt. Vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên hạn chế ăn sống loại rau này, đặc biệt với người có tiền sử sỏi thận hoặc rối loạn chuyển hóa canxi.

Thay vì dùng sống thường xuyên, rau chân vịt nên được luộc, hấp hoặc xào chín tới để vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được phần lớn giá trị dinh dưỡng.

Kết luận: Rau chân vịt là thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Việc chế biến chín sẽ giúp giảm bớt hợp chất bất lợi, đồng thời tối ưu lợi ích dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi là một loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao. Rau chân vịt thường xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên có nhiều thông tin trái chiều cho rằng không nên ăn sống loại rau này.

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