Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Dinh dưỡng 20/12/2025 11:22

Rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi là một loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao. Rau chân vịt thường xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên có nhiều thông tin trái chiều cho rằng không nên ăn sống loại rau này.

Rau chân vịt là một thực phẩm không quá xa lạ trong bữa ăn hàng ngày nhưng không phải ai cũng biết về tác dụng của loại rau này. Những lợi ích sức khỏe nổi bật của việc sử dụng rau chân vịt bao gồm cải thiện kiểm soát lượng đường huyết ở người bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ ung thư và cải thiện sức khỏe của xương.

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt là gì?

Rau chân vịt là một tên gọi khác của rau bina, ngoài ra, loại rau này còn được gọi là cải bó xôi. Rau chân vịt là một loại rau có hình dạng giống như chân vịt, phần mặt lá có 3 đường gân và mép lá có hình răng cưa thưa. 

Rau chân vịt chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, chất xơ và các khoáng chất,... giống như các loại rau lá khác. Vì vậy, nó thường được sử dụng để chế biến các món ăn bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe. 

Rau chân vịt được trồng phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á và Tây Nam Á. Ở Việt Nam, nó là một trong những loại rau được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt và một số tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hà Nam và Hà Nội. Rau chân vịt có thđược sử dụng trong nhiều món ăn như salad, xào, nấu canh hay trộn vào các món ăn khác để tạo thêm màu sắc và hương vị tươi ngon.

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau chân vịt 

Kháng viêm: Nước ép từ rau chân vịt có khả năng chống viêm, đặc biệt hiệu quả đối với những người bị viêm khớp hay loãng xương.

Tăng cường thị lực: Rau chân vịt có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sáng mắt và ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và mù lòa.

Làm sạch ruột: Rau chân vịt có chứa nhiều chất xơ, giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa và giảm triệu chứng táo bón.

Kiểm soát độ kiềm trong máu: Các khoáng chất trong rau chân vịt giúp làm sạch các mô khác nhau trong cơ thể và duy trì lượng kiềm trong máu.

Hỗ trợ tăng chiều cao, phát triển xương: Rau chân vịt chứa nhiều vitamin K, canxi và sắt, giúp xương hoạt động tốt và phát triển chiều cao hiệu quả.

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư: Rau chân vịt chứa chất diệp lục và các carotenoid, có khả năng ngăn chặn tác động của tế bào ung thư.

Rau chân vịt ăn sống được không?

Vậy rau chân vịt có ăn sống được không? Tuy rằng rau chân vịt có hàm lượng dinh dưỡng cao, mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhưng nó có chứa một lượng khá lớn oxalate. Đây là loại axit hữu cơ có thể gây ra nguy cơ sỏi thận và ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng chất trong cơ thể. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cho cơ thể bị thiếu hụt canxi trầm trọng, gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe. 

Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh cơ thể thường xuyên nạp vào hàm lượng oxalat cao trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng hấp thụ canxi gây nên tình trạng thiếu canxi, loãng xương. 

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi được nấu chín tới, hàm lượng oxalate trong rau chân vịt sẽ giảm từ 30 đến 87%. Do đó, nếu bạn thường ăn rau chân vịt, thì nên hạn chế ăn sống, và thay vào đó hãy nấu chín, hấp, hoặc xào chín thực phẩm này. 

Vậy rau chân vịt ăn sống được không? Đây là loại rau có giá trị dinh dưỡng dồi dào, nhưng bạn nên ưu tiên nấu chín hoặc trần qua nước sôi trước khi ăn đđảm bảo sức khỏe. Bạn có thể xào rau chân vịt cùng với tỏi, hoặc nấu canh, nấu xôi, làm súp,... để thay đổi khẩu vị.

Được mệnh danh là “kho chứa sắt”, rau chân vịt ăn vào bổ từ não tới tim lại ngừa bệnh cực hiệu quả

Được mệnh danh là “kho chứa sắt”, rau chân vịt ăn vào bổ từ não tới tim lại ngừa bệnh cực hiệu quả

Không chỉ là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, rau chân vịt còn được mệnh danh là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Xem thêm
Từ khóa:   rau chân vịt lợi ích của rau chân vịt dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/12-22/12), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/12-22/12), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

4 lợi ích sức khỏe vàng từ bí đỏ không nên bỏ qua

4 lợi ích sức khỏe vàng từ bí đỏ không nên bỏ qua

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 đối tượng không nên ăn

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 đối tượng không nên ăn

4 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

4 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe