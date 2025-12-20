Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Rau chân vịt là một thực phẩm không quá xa lạ trong bữa ăn hàng ngày nhưng không phải ai cũng biết về tác dụng của loại rau này. Những lợi ích sức khỏe nổi bật của việc sử dụng rau chân vịt bao gồm cải thiện kiểm soát lượng đường huyết ở người bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ ung thư và cải thiện sức khỏe của xương.

Rau chân vịt là gì?

Rau chân vịt là một tên gọi khác của rau bina, ngoài ra, loại rau này còn được gọi là cải bó xôi. Rau chân vịt là một loại rau có hình dạng giống như chân vịt, phần mặt lá có 3 đường gân và mép lá có hình răng cưa thưa.

Rau chân vịt chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, chất xơ và các khoáng chất,... giống như các loại rau lá khác. Vì vậy, nó thường được sử dụng để chế biến các món ăn bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe.

Rau chân vịt được trồng phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á và Tây Nam Á. Ở Việt Nam, nó là một trong những loại rau được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt và một số tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hà Nam và Hà Nội. Rau chân vịt có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như salad, xào, nấu canh hay trộn vào các món ăn khác để tạo thêm màu sắc và hương vị tươi ngon.

Công dụng của rau chân vịt

Kháng viêm: Nước ép từ rau chân vịt có khả năng chống viêm, đặc biệt hiệu quả đối với những người bị viêm khớp hay loãng xương.

Tăng cường thị lực: Rau chân vịt có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sáng mắt và ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và mù lòa.

Làm sạch ruột: Rau chân vịt có chứa nhiều chất xơ, giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa và giảm triệu chứng táo bón.

Kiểm soát độ kiềm trong máu: Các khoáng chất trong rau chân vịt giúp làm sạch các mô khác nhau trong cơ thể và duy trì lượng kiềm trong máu.

Hỗ trợ tăng chiều cao, phát triển xương: Rau chân vịt chứa nhiều vitamin K, canxi và sắt, giúp xương hoạt động tốt và phát triển chiều cao hiệu quả.

Phòng ngừa ung thư: Rau chân vịt chứa chất diệp lục và các carotenoid, có khả năng ngăn chặn tác động của tế bào ung thư.

Rau chân vịt ăn sống được không?

Vậy rau chân vịt có ăn sống được không? Tuy rằng rau chân vịt có hàm lượng dinh dưỡng cao, mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhưng nó có chứa một lượng khá lớn oxalate. Đây là loại axit hữu cơ có thể gây ra nguy cơ sỏi thận và ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng chất trong cơ thể. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cho cơ thể bị thiếu hụt canxi trầm trọng, gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh cơ thể thường xuyên nạp vào hàm lượng oxalat cao trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng hấp thụ canxi gây nên tình trạng thiếu canxi, loãng xương.

Khi được nấu chín tới, hàm lượng oxalate trong rau chân vịt sẽ giảm từ 30 đến 87%. Do đó, nếu bạn thường ăn rau chân vịt, thì nên hạn chế ăn sống, và thay vào đó hãy nấu chín, hấp, hoặc xào chín thực phẩm này.

Vậy rau chân vịt ăn sống được không? Đây là loại rau có giá trị dinh dưỡng dồi dào, nhưng bạn nên ưu tiên nấu chín hoặc trần qua nước sôi trước khi ăn để đảm bảo sức khỏe. Bạn có thể xào rau chân vịt cùng với tỏi, hoặc nấu canh, nấu xôi, làm súp,... để thay đổi khẩu vị.