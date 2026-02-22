Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống

Đời sống 22/02/2026 05:30

Trên tàu có 23 người gồm 22 khách và một lái. Hiện tại 17 người được tìm thấy và trong tình trạng ổn định, 6 người mất tích. Phương tiện chở khách đã bị đắm.

Tối 21/2, theo thông tin từ báo Dân trí, ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), xác nhận khoảng 18h cùng ngày, trên khu vực hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã xảy ra vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích.

Xác nhận thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Bảo Ái cho biết đã nắm thông tin ban đầu về vụ tai nạn, cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ.

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống - Ảnh 1
Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VNExpress, tối 21/2, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết khoảng 19h15 cùng ngày, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu thủy chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người vẫn đang mất tích, tàu khách bị chìm.

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