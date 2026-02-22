Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống

Đời sống 22/02/2026 05:30

Trên tàu có 23 người gồm 22 khách và một lái. Hiện tại 17 người được tìm thấy và trong tình trạng ổn định, 6 người mất tích. Phương tiện chở khách đã bị đắm.

Tối 21/2, theo thông tin từ báo Dân trí, ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), xác nhận khoảng 18h cùng ngày, trên khu vực hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã xảy ra vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích.

Xác nhận thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Bảo Ái cho biết đã nắm thông tin ban đầu về vụ tai nạn, cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ.

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống - Ảnh 1
Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VNExpress, tối 21/2, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết khoảng 19h15 cùng ngày, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu thủy chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người vẫn đang mất tích, tàu khách bị chìm.

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Sáng 20/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cần câu đánh đập liên tiếp vào chị gái và mẹ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lật tàu chở khách tin moi mất tích

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/2/2026, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/2/2026, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thương tâm: Ba cha con bị đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Thương tâm: Ba cha con bị đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp giàu sang đủ đường, Phú Quý ngất ngưởng, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp giàu sang đủ đường, Phú Quý ngất ngưởng, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài trao vận may, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài trao vận may, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Danh tính các nạn nhân trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 22/2/2026, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, chính thức hết khổ, giàu sang khó cưỡng, Đại Phú Đại Quý

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 22/2/2026, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, chính thức hết khổ, giàu sang khó cưỡng, Đại Phú Đại Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống

Đời sống 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp bất ngờ giàu khủng, lên đời Phú Quý, tiền tỷ ngập nhà, Tài Lộc vượng sắc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp bất ngờ giàu khủng, lên đời Phú Quý, tiền tỷ ngập nhà, Tài Lộc vượng sắc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương tâm: Ba cha con bị đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Thương tâm: Ba cha con bị đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

NÓNG: Thu hồi sữa rửa mặt do công thức không đúng như công bố

NÓNG: Thu hồi sữa rửa mặt do công thức không đúng như công bố

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Ô tô con có 3 người trong xe rơi xuống vực ở Khánh Hòa

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết