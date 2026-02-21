Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Đời sống 21/02/2026 07:00

Sáng 20/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cần câu đánh đập liên tiếp vào chị gái và mẹ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 20/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cần câu đánh đập liên tiếp vào chị gái và mẹ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

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Hình ảnh người đàn ông đánh chị gái và mẹ già gây xôn xao dư luận - Ảnh: báo Người Lao Động

 

Sự việc xảy ra khoảng hơn 18 giờ 30 phút ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), người đàn ông cầm cần câu bằng nhựa đã liên tiếp đập vào người chị và mẹ đang ngồi trên giường. Vừa đánh đập, người đàn ông liên tục chửi bới.

Sau khi đánh đập vẫn chưa hả giận, người đàn ông còn cầm theo một con dao bầu đi vào chỉ thẳng vào mặt mẹ và chị gái rồi buông những lời đe dọa. Biết có camera giám sát trong nhà đang quay lại, người đàn ông đã cầm dao chém gãy camera. Được biết, vụ việc đã khiến người mẹ bị gãy tay, phải đến cơ sở y tế để băng bó vết thương.

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Người mẹ bị gãy tay sau vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại một gia đình trú ở xóm Cuông (xã Nghĩa Khánh) vào tối mùng 3 Tết. Nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ gia đình nên người em trai đã đánh chị gái. Người mẹ ngồi bên dùng tay can ngăn nên dẫn đến thương tích trên.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Nghĩa Khánh cùng công an xã và các tổ chức đã đến gia đình để nắm bắt thông tin. Hiện, sự việc đang được có quan chức năng vào cuộc làm rõ.

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Ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến nhiều người chết và mất tích.

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