'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội

Sao quốc tế 20/02/2026 20:30

Ngày 16/2, theo trang bán vé Đăng Tháp thống kê, trước ngày công chiếu chính thức tác phẩm Phi trì nhân sinh 3 do Thẩm Đằng đóng chính đạt được mốc hơn 316 triệu NDT doanh thu, vượt xa so với các tác phẩm còn lại.

Ngày 16/2, theo trang bán vé Đăng Tháp thống kê, trước ngày công chiếu chính thức tác phẩm Phi trì nhân sinh 3 do Thẩm Đằng đóng chính đạt được mốc hơn 316 triệu NDT doanh thu, vượt xa so với các tác phẩm còn lại. Trong suốt một tuần lễ các phim chiếu dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc mở bán vé sớm, Phi trì nhân sinh 3 luôn dẫn đầu về lượng người muốn xem và doanh thu.

Điều này cho thấy thương hiệu "vua hài" của Thẩm Đằng luôn thu hút người xem. Chỉ cần tên của nam diễn viên đã đánh bại hết những tên tuổi khác như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Vu Thích, Tạ Đình Phong, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Trương Nghệ Mưu, Dương Mịch...

'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội - Ảnh 1

Theo Maoyan, Phi trì nhân sinh chiếm 40% tổng doanh thu phòng vé đến hiện tại. Tỷ lệ suất chiếu của phim cũng cao nhất với 33%. Theo sau đó là dự án Kinh trập vô thanh do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch thu về hơn 129 triệu NDT. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai, Dương Mịch, Lưu Thi Thi... Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh mới chỉ đạt mức 59 triệu NDT trong khi chi phí sản xuất lên tới 700 triệu NDT. Hơn nữa, lượng suất chiếu của Tiêu nhân liên tục giảm sút chỉ còn lại 16,9%.

Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc trong mỗi mùa phim Tết. Hơn nữa, các tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên đảm bảo cả về mặt chất lượng lẫn doanh thu.

 

Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng. Chính vì vậy, khán giả tin tưởng vào Thẩm Đằng nên việc doanh thu đặt trước cho phim của nam diễn viên cao được đánh giá là thành quả tích lũy duyên công chúng trong nhiều năm của "vua hài" Trung Quốc.

'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội - Ảnh 2

Trở lại với Phi trì nhân sinh 3, hai phần phim trước đạt tổng doanh thu phòng vé là 5 tỷ NDT. Phần 3 được dự đoán đạt 4 tỷ NDT.

Phi trì nhân sinh (Pegasus) do nhà văn Hàn Hàn đạo diễn, xoay quanh Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), một tay đua huyền thoại bị tước bằng lái và phải bán cơm chiên mỗi ngày nuôi đứa con trai 10 tuổi.

5 năm không được đụng đến xe đua, Trì Trường quyết tâm ra tòa xin hủy bỏ lệnh cấm và tái hiện ngày tháng huy hoàng trước kia. Trở lại đường đua vào tuổi xế chiều, khi có nhiều đối thủ trẻ tuổi sung sức hơn, Trương Trì gặp nhiều khó khăn. Nhưng anh quyết tâm tập hợp đội ngũ để tạo nên kỳ tích. Các phần phim trước được đánh giá có nội dung giải trí hài hước, cảnh đua xe mãn nhãn.

Trong phần 3, Trương Trì được mời lên đội tuyển đua xe quốc gia làm vai trò đội trưởng. Nhưng anh gặp phải nhiều trò gian xảo đấu đá sau lưng. Vì vậy, Trương Trì muốn dùng thực lực của mình để chứng minh đua xe không có sân khấu cho những kẻ tiểu nhân thiếu tinh thần đoàn kết.

Ngoài Thẩm Đằng, phần 3 còn có sự tham gia của dàn diễn viên nam hùng hậu như Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Trương Tân Thành, Hồ Tiên Hú...

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Khoảnh khắc Dương Mịch bước lên sân khấu nhận giải Queen tại Đêm hội Weibo 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh hiệu danh giá mà còn vì phản ứng đầy bất ngờ của Thẩm Đằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thẩm Đằng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt khi cùng Thẩm Đằng lên ngôi King - Queen, trở thành 'Nữ hoàng Weibo' lần thứ 2

Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt khi cùng Thẩm Đằng lên ngôi King - Queen, trở thành 'Nữ hoàng Weibo' lần thứ 2

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/2/2026), Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp 'gánh lộc trĩu vai', cuộc đời sang trang mới, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/2/2026), Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp 'gánh lộc trĩu vai', cuộc đời sang trang mới, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Sau ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày mai (21/2/2026)

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày mai (21/2/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội

'Vua hài Trung Quốc' Thẩm Đằng đem tới tác phẩm được đánh giá cao với doanh thu vượt trội

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đón cháu chồng ướt sũng vào nhà lúc nửa đêm, tôi khóc cạn nước mắt khi nghe em kể về lý do không thể về nhà

Đón cháu chồng ướt sũng vào nhà lúc nửa đêm, tôi khóc cạn nước mắt khi nghe em kể về lý do không thể về nhà

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/2/2026, 3 con giáp của tiêu chẳng hết, làm ăn Phát Đạt, hứa hẹn giàu có, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/2/2026, 3 con giáp của tiêu chẳng hết, làm ăn Phát Đạt, hứa hẹn giàu có, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai

Tiết mục âm nhạc của Vương Phi bị nhiều chuyên gia âm nhạc và khán giả chê bai

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé