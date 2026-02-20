Điều này cho thấy thương hiệu "vua hài" của Thẩm Đằng luôn thu hút người xem. Chỉ cần tên của nam diễn viên đã đánh bại hết những tên tuổi khác như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Vu Thích, Tạ Đình Phong, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Trương Nghệ Mưu, Dương Mịch...

Ngày 16/2, theo trang bán vé Đăng Tháp thống kê, trước ngày công chiếu chính thức tác phẩm Phi trì nhân sinh 3 do Thẩm Đằng đóng chính đạt được mốc hơn 316 triệu NDT doanh thu, vượt xa so với các tác phẩm còn lại. Trong suốt một tuần lễ các phim chiếu dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc mở bán vé sớm, Phi trì nhân sinh 3 luôn dẫn đầu về lượng người muốn xem và doanh thu.

Theo Maoyan, Phi trì nhân sinh chiếm 40% tổng doanh thu phòng vé đến hiện tại. Tỷ lệ suất chiếu của phim cũng cao nhất với 33%. Theo sau đó là dự án Kinh trập vô thanh do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch thu về hơn 129 triệu NDT. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai, Dương Mịch, Lưu Thi Thi... Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh mới chỉ đạt mức 59 triệu NDT trong khi chi phí sản xuất lên tới 700 triệu NDT. Hơn nữa, lượng suất chiếu của Tiêu nhân liên tục giảm sút chỉ còn lại 16,9%.

Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc trong mỗi mùa phim Tết. Hơn nữa, các tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên đảm bảo cả về mặt chất lượng lẫn doanh thu.

Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng. Chính vì vậy, khán giả tin tưởng vào Thẩm Đằng nên việc doanh thu đặt trước cho phim của nam diễn viên cao được đánh giá là thành quả tích lũy duyên công chúng trong nhiều năm của "vua hài" Trung Quốc.

Trở lại với Phi trì nhân sinh 3, hai phần phim trước đạt tổng doanh thu phòng vé là 5 tỷ NDT. Phần 3 được dự đoán đạt 4 tỷ NDT.

Phi trì nhân sinh (Pegasus) do nhà văn Hàn Hàn đạo diễn, xoay quanh Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), một tay đua huyền thoại bị tước bằng lái và phải bán cơm chiên mỗi ngày nuôi đứa con trai 10 tuổi.

5 năm không được đụng đến xe đua, Trì Trường quyết tâm ra tòa xin hủy bỏ lệnh cấm và tái hiện ngày tháng huy hoàng trước kia. Trở lại đường đua vào tuổi xế chiều, khi có nhiều đối thủ trẻ tuổi sung sức hơn, Trương Trì gặp nhiều khó khăn. Nhưng anh quyết tâm tập hợp đội ngũ để tạo nên kỳ tích. Các phần phim trước được đánh giá có nội dung giải trí hài hước, cảnh đua xe mãn nhãn.

Trong phần 3, Trương Trì được mời lên đội tuyển đua xe quốc gia làm vai trò đội trưởng. Nhưng anh gặp phải nhiều trò gian xảo đấu đá sau lưng. Vì vậy, Trương Trì muốn dùng thực lực của mình để chứng minh đua xe không có sân khấu cho những kẻ tiểu nhân thiếu tinh thần đoàn kết.

Ngoài Thẩm Đằng, phần 3 còn có sự tham gia của dàn diễn viên nam hùng hậu như Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Trương Tân Thành, Hồ Tiên Hú...