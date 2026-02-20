Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có khả năng kiếm tiền cũng như quản lý tiền bạc rất tốt. Người tuổi này làm việc gì cũng trật tự, có tính toán rõ ràng. Bạn giỏi giang, nhiệt huyết với công việc nên được cấp trên coi trọng ở nơi làm việc. Bạn còn nhận cơ hội mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một lời mời làm việc hoặc một nghề tay trái. Nếu Ngọ thực sự nắm bắt được cơ hội này thì cuộc sống tương lai của bản mệnh ngày một sung túc, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cần tập trung hơn nữa để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp. Người làm kinh doanh nên lắng nghe yêu cầu của cấp trên và khách hàng, cố gắng theo kịp nhịp điệu của đối phương. Có như vậy công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.