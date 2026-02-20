Sau ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng.

Tuổi Sửu Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này còn có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện hơn trước. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ.



Tuổi Dần Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vượng sắc và thu hái được nhiều thành công đáng nể. Người tuổi này luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên đưa ra những quyết đi khá đúng đắn trong công việc. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh của mình. Con giáp này còn gặp vận may liên quan đến tiền bạc do sự xuất hiện của Thiên Tài. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn trước.



Tuổi Dậu Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông trong ngày thứ Tư này. Người tuổi này có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc do có tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt. Điều này đã giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, do đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Con giáp này có nguồn thu nhập từ công việc chính khá tốt nên không còn phải bị áp lực tài chính đè nặng lên vai như lúc trước. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và ngập tràn vượng sắc. Người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khăng khít, bền chặt do sự tác động của Thổ sinh Kim và quý nhân tác hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

