Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 20/02/2026 19:43

3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng.

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên ổn định và đón nhận nhiều tin vui. Công việc chính mang đến cho con giáp này có nguồn thu nhập tốt nên không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu trong tuần này. Song, nếu có cơ hội kiếm tiền tốt hơn thì hãy nhanh chóng nắm bắt để có được nguồn tích lũy đáng mơ ước trong tương lai. 

Vận trình tình cảm của của con giáp may mắn này cũng sẽ như ý, tốt đẹp. Các cặp đôi dần thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nhất là với những mối quan hệ rạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải và trở về bên nhau. Người độc thân được đào hoa vượng nên nhận được kha khá lời tỏ tình vào thời điểm này. 

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính cách hòa nhã cùng với việc lại hết lòng làm việc nên người tuổi này luôn được cấp trên và đồng nghiệp quý mến. Đồng thời, bản mệnh còn biết cách phát huy thế mạnh bản thân nên công việc lúc nào cũng đạt hiệu quả cao. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Người độc thân nhanh chóng tìm được người bạn đời phù hợp nhờ sự giúp đỡ của Ngũ hành tương sinh. Người đã kết hôn đang lên kế hoạch hâm nóng tình cảm với người bạn đời của mình để mối quan hệ có thể phát triển dài lâu. 

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có được một công việc thuận lợi nhờ Chính Quan hậu thuẫn. Ngoài ra, người tuổi này có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong quá trình xử lý công việc. Nhờ đó, mọi khó khăn trước mắt cũng sẽ trôi qua nhanh chóng. Con giáp này dần tính đến những kế hoạch kiếm tiền dự phòng để nâng cao chất lượng cuộc sống và để có thể thực hiện được những ước mơ của mình đề ra trước đó. 

Đó là ngày mà bạn được sao đào hoa chiếu mệnh nên các bạn độc thân có thể được giao lưu với người khác phái nhiều hơn, từ đó nâng cao cơ hội hẹn hò cho chính mình. Nhờ đó, bạn không còn những ngày tháng cô đơn như trước đây nữa. Với các cặp đôi, cả hai luôn giữ được mối quan hệ bền chặt khi luôn có sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. 

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ 2026

Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ 2026

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, nhiều gia đình, cửa hàng và doanh nghiệp quan tâm đến việc chọn ngày đẹp mở hàng, khai trương đầu xuân với mong muốn “đầu xuôi đuôi lọt”, cả năm làm ăn hanh thông. Theo gợi ý của các chuyên gia phong thủy, Mùng 4 Tết được xem là ngày đại cát hiếm có trong những ngày đầu năm.

